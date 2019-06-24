В среду — последний день жары, а в четверг погода изменится

Источник материала: Виртуальный Брест

25 июня преимущественно без осадков, лишь к вечеру местами по северо-западу кратковременные дожди. Днем будет от +25°С по северо-востоку до +32°С по юго-западу.





В четверг страна окажется в зоне активной системы фронтов от циклона, перемещающегося с территории Латвии на Смоленскую область России. Погода изменится.

На большей части кратковременные дожди. Местами грозы, сильные дожди, днем в отдельных районах возможен град.





Ветер с переходом на северо-западный умеренный, ночью по западу, днем во многих районах сильный порывистый. Днем от +18°С по северо-западу до +30°С по юго-востоку страны.