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ООО "АйПауэр" рассказывает о собственной роли в развитии экономики страны

25.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По данным Transparency Market Research, среднегодовой темп роста мирового рынка свинцово-кислотных батарей в период с 2018 по 2026 год будет превышать 4,8% и достигнет оценки $79 миллиардов. В исследовании говорится, что производители свинцово-кислотных аккумуляторов сосредоточены на расширении своих производственных мощностей и рынков сбыта. А какова емкость аккумуляторного рынка Республики Беларусь и какие факторы влияют на его рост?

ООО "АйПауэр" рассказывает о собственной роли в развитии экономики страны

Динамика аккумуляторного рынка напрямую связана с ростом автомобильного рынка, в том числе ростом рынка электромобилей: на сегодняшний день в электромобилях и гибридных автомобилях стоит свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, необходимая для поддержания питания бортовой сети.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь на конец 2018 года в стране зарегистрировано 3 млн 615 тыс. автомобилей, из них – 3 млн 186 тыс. единиц транспорта находится в личной собственности граждан. В среднем на 1000 жителей приходится 320 автомобилей. По областям статистика следующая:

Таблица – Количество автомобилей на 1000 человек в Республике Беларусь, 2018 год

Область

Количество автомобилей на 1000 человек

Гродненская область

363

Минская область

342

Брестская область

332

г. Минск

321

Витебская область

311

Могилевская область

296

Гомельская область

278

Емкость аккумуляторного рынка Республики Беларусь в 2018 году составила 612 050 штук. Это общая емкость, включающая поставки на конвейерные линии и вторичный рынок. Емкость рынка рассчитывается суммарным количеством импортируемых и произведенных в Республике Беларусь, за вычетом батарей, экспортированных из страны.

В основном аккумуляторные батареи в Республику Беларусь импортируются. В 2018 году импорт АКБ в денежном выражении составил 43 млн 161 тыс. долл. США (из них 1 млн 83 тыс.долл. США – поставки на конвейерные линии белорусских автопроизводителей). Странами-лидерами по поставкам аккумуляторов на рынок Республики Беларусь являются: Польша – 33%, Россия – 25%, Украина – 19%.

Потенциально емкость вторичного рынка (без учета поставок на конвейерные линии) аккумуляторных батарей стран ЕАЭС составляет 12 млн 947 тыс. АКБ в год, а если учесть поставки на конвейерные линии – эта цифра еще больше. При этом самым большим является рынок Российской Федерации – 72%.

ООО "АйПауэр" рассказывает о собственной роли в развитии экономики страны

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2018 году в России было произведено 7 млн 933 тыс. шт. аккумуляторов, при том, что общая емкость российского рынка составила 11млн 771 тыс. шт. (9 млн 902 тыс. шт. вторичный рынок и 1 млн 869 тыс. шт. – поставки на конвейерные лини). Таким образом, собственное производство не покрывает потребности Российского рынка.

Около 4 млн 778 тыс. шт. аккумуляторов было импортировано в Российскую Федерацию. Основными импортерами стали такие страны, как Корея (23,5% импорта) и Чехия (14,2%). Республика Беларусь пока на седьмом месте импортеров с долей в импорте 3,6%.

Какую роль в экономике Республики Беларусь должен сыграть аккумуляторный завод ООО «АйПауэр»? С вводом завода в эксплуатацию основная потребность внутреннего рынка страны будет обеспечена за счет собственного производства, кроме того – поставка аккумуляторных батарей запланирована на экспорт. ООО «АйПауэр» является первым в Республики Беларусь заводом по производству полного спектра необслуживаемых стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, а также автотракторной техники.

Производство позволит не только привнести вклад в экономику страны, но и развить новую отрасль, связанную с освоением технологий хранения и накопления энергии. 

 
Теги: Минск
 
 
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  По данным Transparency Market Research, среднегодовой темп роста мирового рынка свинцово-кислотных батарей в период с 2018 по 2026 год будет превышать 4,8% и достигнет оценки $79...
 
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