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ООО "АйПауэр" рассказывает о собственной роли в развитии экономики страны
25.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По данным
Динамика аккумуляторного рынка напрямую связана с ростом автомобильного рынка, в том числе ростом рынка электромобилей: на сегодняшний день в электромобилях и гибридных автомобилях стоит свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, необходимая для поддержания питания бортовой сети.
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь на конец 2018 года в стране зарегистрировано 3 млн 615 тыс. автомобилей, из них – 3 млн 186 тыс. единиц транспорта находится в личной собственности граждан. В среднем на 1000 жителей приходится 320 автомобилей. По областям статистика следующая:
Таблица – Количество автомобилей на 1000 человек в Республике Беларусь, 2018 год
Емкость аккумуляторного рынка Республики Беларусь в 2018 году составила 612 050 штук. Это общая емкость, включающая поставки на конвейерные линии и вторичный рынок. Емкость рынка рассчитывается суммарным количеством импортируемых и произведенных в Республике Беларусь, за вычетом батарей, экспортированных из страны.
В основном аккумуляторные батареи в Республику Беларусь импортируются. В 2018 году импорт АКБ в денежном выражении составил 43 млн 161 тыс. долл. США (из них 1 млн 83 тыс.долл. США – поставки на конвейерные линии белорусских автопроизводителей). Странами-лидерами по поставкам аккумуляторов на рынок Республики Беларусь являются:
Потенциально емкость вторичного рынка (без учета поставок на конвейерные линии) аккумуляторных батарей стран ЕАЭС составляет 12 млн 947 тыс. АКБ в год, а если учесть поставки на конвейерные линии – эта цифра еще больше. При этом самым большим является рынок Российской Федерации – 72%.
По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2018 году в России было произведено 7 млн 933 тыс. шт. аккумуляторов, при том, что общая емкость российского рынка составила 11млн 771 тыс. шт. (9 млн 902 тыс. шт. вторичный рынок и 1 млн 869 тыс. шт. – поставки на конвейерные лини). Таким образом, собственное производство не покрывает потребности Российского рынка.
Около 4 млн 778 тыс. шт. аккумуляторов было импортировано в Российскую Федерацию. Основными импортерами стали такие страны, как Корея (23,5% импорта) и Чехия (14,2%). Республика Беларусь пока на седьмом месте импортеров с долей в импорте 3,6%.
Какую роль в экономике Республики Беларусь должен сыграть аккумуляторный завод ООО «АйПауэр»? С вводом завода в эксплуатацию основная потребность внутреннего рынка страны будет обеспечена за счет собственного производства, кроме того – поставка аккумуляторных батарей запланирована на экспорт. ООО «АйПауэр» является первым в Республики Беларусь заводом по производству полного спектра необслуживаемых стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, а также автотракторной техники.
Производство позволит не только привнести вклад в экономику страны, но и развить новую отрасль, связанную с освоением технологий хранения и накопления энергии.
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