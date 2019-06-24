Спектакль по мотивам книги «Последние свидетели» Светланы Алексиевич покажут в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусско-немецкий проект для театральной сцены и радиоэфира по мотивам книги «Последние свидетели» лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич будет представлен в Бресте в Пространстве КХ 4 июля в 20:00.





В своём «романе голосов» Светлана Алексиевич собрала и смонтировала детские воспоминания взрослых людей о нацистском терроре и преступлениях Вермахта против гражданского населения в Беларуси. Этот монтаж воспоминаний для театральной сцены, сочетающий монолог с «хоровым свидетельством», повествует об ужасах войны и пытается понять суть и механизм воспоминаний как таковых. Совместная художественная работа актёров с разными культурными корнями в рамках единого белорусско-немецкого ансамбля приводит к диалогу поколений и культур памяти, позволяя по новому взглянуть на настоящее и его вызовы. Вспоминая о прошлом, «Последние свидетели» косвенно рассказывают о воспоминаниях и душевных травмах беженцев из горячих точек в наше время.

После спектакля мы приглашаем вас принять участие в дискуссии!

Адаптация и постановка: Йохен Лангнер (Германия)

Актёры: Вика Биран, Нуреддин Хамари, Тержа Диава, Диана Флеер и Марк Цак

Консультант-лингвист и устный переводчик: Михаил Евстюгов-Бабаев

Ассистент режиссёра: Фахри Сахин Саримезе

Гастрольная театральная постановка при содействии Theater im Bauturm (Кёльн), театра «Крылы халопа» (Брест) и радиостанции Deutschlandfunk



Данный театральный проект организован при финансовой поддержке министерства иностранных дел Германии.

Премьера спектакля состоялась в Theater im Bauturm в Кёльне 12 июня 2019 года. Вслед за этим последуют выступления на нескольких театральных сценах в Германии и Беларуси. Радиопостановка к спектаклю будет транслироваться радиостанцией Deutschlandfunk 14 сентября 2019 года.





О режиссёре:

Йохен Лангнер – свободный режиссёр и актёр из Кёльна. Учился на факультете германистики и социологии Гамбургского университета, окончил факультет актёрского мастерства театрального училища им. Эрнста Буша (Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch) в Берлине. Его режиссёрские работы совмещают области театра и радио: Anhaltisches Theater г. Дессау, радиостанция Deutschlandfunk, телерадиокомпания WDR, радиостанция Эхо Москвы и др.

ЧТО: Спектакль «Последние свидетели. Дети во Вторую мировую войну»

ГДЕ: Пространство КХ, ул. Халтурина 2/1 (цоколь), г. Брест

КОГДА: 4 июля в 20:00

Стоимость билета 15 BYN.

Количество мест для зрителей ограничено.

Всех заинтересованных мы просим заполнить анкету для предварительной регистрации: https://forms.gle/ JKXWVL8hqDErPT217

Рекомендуется для зрителей старше 15 лет!