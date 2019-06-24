Источник материала: Виртуальный Брест

Четыре района Брестской области приступили к уборке озимого ячменя, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.





В хозяйствах Каменецкого района комбайны в поле вывели еще 22 июня. Сегодня здесь уже убрана почти треть площадей озимого ячменя. Вчера начали уборку зерновой культуры в Дрогичинском, Жабинковском и Кобринском районах. В целом в четырех районах озимый ячмень скошен на 167 га. Намолочено 569 т зерна при урожайности 34,1 ц/га. В области посевы озимого ячменя занимают 4,9 тыс. га. Его выращивают большинство районов, за исключением Березовского, Ганцевичского, Лунинецкого и Малоритского. Ожидается, что в ближайшие дни начнется массовая уборка этой культуры.

Практически все районы, кроме Барановичского и Ляховичского, приступили к уборке озимой сурепицы. На 25 июня она убрана на 900 га из плановых 1,5 тыс. га. Намолочено 950 т семян. В этом году период созревания культуры пришелся на засуху, поэтому урожайность оказалась ниже прошлогодней (10,6 ц/га против 12,5 ц/га в 2018 году). В Дрогичинском, Ивацевичском , Лунинецком и Пружанском районах начали уборку семенников многолетних трав.

Аграрии также устраняют последствия июньской засухи. Больше всего от жары потерпели посевы в Брестском, Каменецком, Пружанском, Жабинковском районах, где в период налива зерна осадки отсутствовали вовсе. В целом по области пострадали около 16 тыс. га зерновых, почти 700 га сахарной свеклы, 2 тыс. га кукурузы. Поврежденные поля пересеваются промежуточными культурами: просо, пайза, сорго, суданская трава уже посеяны на 7 тыс. га.

Поврежденные посевы также используют как сырье для зерносенажа. Этого питательного корма для животных уже заготовлено 37 тыс. т. Одновременно аграрии ведут заготовку травяных кормов. Уже скошено более четверти площадей трав вторым укосом. Всего на условную голову скота в области заготовлено по 7,4 ц кормовых единиц, что на 0,7 ц кормовых единиц больше уровня прошлого года.