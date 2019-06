Рулят тракторами и сдают жилье. Как зарабатывают бывшие главы государств?

Георгий Маргвелашвили 5 лет был президентом Грузии и ушёл с этого поста в декабре 2018-го. Поскольку в сентябре ему исполнится только 50 лет, о пенсии думать рано. Продолжать политическую карьеру Маргвелашвили не пожелал и решил зарабатывать на жизнь совершенно иным, неожиданным способом. Он поселился в 50 км от Тбилиси – в городке Душети. Этот дом Георгий купил ещё в 2004 г. всего за 2,5 тыс. долл. За прошедшие 15 лет он успел построить рядом­ со своим домом небольшой энерго­эффективный коттедж с земляной крышей. И сдаёт комнаты туристам. Забронировать жильё «у президента» можно через онлайн-сервисы. Ночь стоит 80 долл. К проживанию в доме президента прилагаются ещё и угощения от глав государств. Дело в том, что в саду Маргвелашвили растут гранаты от главы Азербайджана Ильхама Алиева и картошка от президента Белоруссии Александра Лукашенко. Экс-президент хочет построить ещё и конюшню, чтобы организовывать для туристов прогулки на лошадях, а также размышляет – не организовать ли ему небольшую винодельню.

До избрания главой государ­ства Маргвелашвили был министром образования и сейчас, чтобы прокормиться, начал преподавать в Грузинском институте общественных дел (GIPA). Правда, денег на семью от сдачи в аренду комнат и чтения лекций не всегда хватает, поэтому бывший политик освоил ещё и профессию плотника. Он своими руками изготовил несколько предметов мебели, пока они украшают интерьер гостевого дома, но близкие экс-президента не исключают, что он начнёт делать мебель на продажу – деньги лишними не будут. Супруга Маргвелашвили признавалась в интервью каналу «Рустави-2», что у них нет никаких сбережений. Кстати, за время президентства Георгий успел обзавестись новой женой-художницей и стал отцом двоих сыновей. А в свободное время он любит «вязать спицами и слушать военные марши».

Его называли «самым бедным президентом в мире» – Хосе Мухика правил в Уругвае 5 лет (2010–2015 гг.). Бывший партизан и борец с военной диктатурой во время своего президентства демонстративно вёл скромный образ жизни. Большую часть зарплаты отдавал на благотворительность (из 12 500 долл. ежемесячно он оставлял себе только 1250). Официальной резиденции предпочёл собственную ферму: воду для домашнего хозяйства президент носил сам из колодца во дворе, там же на верёвке сушилось бельё главы государ­ства. Отказался от президентского самолёта – летал с визитами в другие страны обычными авиарейсами экономклассом. И даже машина у него была «Фольксваген Жук» 1987 г., купленная за 1945 долл. Первая леди Уругвая обходилась без прислуги, сама выращивала овощи и цветы в огороде. Лечился президент в обычной сельской поликлинике, где вместе с одно­сельчанами дожи­дался своей очереди к врачу. После работы он заезжал в местный магазин и сам покупал продукты.

Оставив президентский кабинет, Хосе Мухика ещё 3 года проработал сенатором, но досрочно сложил полномочия. От сенаторской пенсии отказался. У него нет ни счетов в банках, ни долгов. «Мне вполне хватает денег, – уверяет Мухика, – должно хватать, потому что доходы многих уругвайцев намного ниже».

«Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад ­(­2005–2013 гг.) пасёт овец и подметает улицы» – такими заголовками пестрели одно время газеты по всему миру. Пишут, что на работу, ещё будучи президентом, он ездил на автобусе, а его жена работала уборщицей в медресе. Все рассказы о том, что президент ­Ахмадинежад приносил с собой на работу бутерброды, владеет лишь стареньким домиком в беднейшем районе Тегерана (наследство отца) и «Пежо 504» 1977 г., за эти годы никто не подтвердил. Но и не опроверг. Так же как и его отказ от президентской пенсии. Известно лишь, что Ахмадинежад после отставки читал лекции в университете, занимался наукой. Кроме того, верховный аятолла Али Хаменеи издал указ о назначении экс-президента членом его совещательного органа – Совета целесообразности.