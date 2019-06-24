Объявлен конкурс «AUTO-ЛЕДИ — 2019»

Источник материала: Новости Дзержинска

29 июня Дзержинский районный комитет ОО «БРСМ» приглашает всех желающих поучаствовать в конкурсе на лучшее вождение автомобиля среди девушек, имеющих водительское удостоверение категории «В» «AUTO-ЛЕДИ — 2019», который пройдет в г. Дзержинске по улице Ленинградской

«AUTO-ЛЕДИ — 2019» в г. Дзержинске состоится в рамках проведения фестиваля уличной культуры и областного открытого турнира по стритболу «STREEKOZA». Сегодня леди за рулем автомобиля могут удивить изяществом, элегантностью и одновременно четким маневрированием на дороге. Программа конкурса включает проверку теоретических знаний, практических навыков, и художественного представления и оформления своего автомобиля. Абсолютного победителя и участников ждет множество приятных сюрпризов. Никто из конкурсанток-представительниц прекрасного пола не останется без внимания и должных почестей. Будет настоящий праздник. К участию приглашаются жительницы г.Дзержинска и Дзержинского района.

Чтобы стать одним из участников, нужно до 27 июня записаться по телефону 8 (01716) 5-26-15, 8 (029) 261-24-11 или прислать на электронный адрес dzrkbrsm@tut.by заявку, указав фамилию, имя, отчество, стаж вождения, марку и номер автомобиля.

Начало: в 16.00.























