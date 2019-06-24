Правила отсрочки от призыва для продолжения образования могут измениться

Источник материала: Аргументы и факты

Это предусмотрено поправками в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства, сообщил член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Игорь МАРТЫНОВ.

Поправки планируется внести, в частности, в закон о воинской обязанности и воинской службе в части, касающейся отсрочек. "Планируется, что молодой человек сможет только один раз получить отсрочку от призыва на срочную военную службу для продолжения образования", - рассказал Игорь Мартынов. Он подчеркнул, что никто не ограничивает потенциальных призывников в праве поступать в средние специальные и высшие учебные заведения. Законопроектом предусмотрено: если отсрочкой студент уже воспользовался, то на время службы в Вооруженных Силах ему будет предоставляться академический отпуск.

Депутат отметил, что в Беларуси в отличие от остальных постсоветских стран сохраняется большое количество отсрочек от армии. При этом она комплектуется по смешанному принципу. Срочников в ней 40%, остальные служат по контракту. "Срочная служба нужна для того, чтобы готовить мобилизационный ресурс, мужчин, которые в случае необходимости смогут встать на защиту своего государства. Любая страна может считать себя суверенной и независимой только тогда, когда способна сама себя защитить и имеет подготовленную армию", - уверен парламентарий.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что тех, кто уклонился от армии, не будут принимать на государственную службу, а также в органы внутренних дел, МЧС, СК, ГКСЭ и так далее. Игорь Мартынов пояснил, что речь идет о тех, кто не пошел служить, не имея на то законных оснований. При этом напомнил, что от призыва освобождаются те, кого признали негодным к военной службе по состоянию здоровья, многодетные отцы и так далее.

В первом чтении законопроект планируется рассмотреть 26 июня на очередном заседании Палаты представителей.