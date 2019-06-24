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Правила отсрочки от призыва для продолжения образования могут измениться

25.06.2019 16:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Правила отсрочки от призыва для продолжения образования могут измениться
Фото из открытых источников

Это предусмотрено поправками в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства, сообщил член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Игорь МАРТЫНОВ.

Правила отсрочки от призыва для продолжения образования могут измениться Парень получил Br2550 штрафа за уклонение от призыва на воинскую службу

Поправки планируется внести, в частности, в закон о воинской обязанности и воинской службе в части, касающейся отсрочек. "Планируется, что молодой человек сможет только один раз получить отсрочку от призыва на срочную военную службу для продолжения образования", - рассказал Игорь Мартынов. Он подчеркнул, что никто не ограничивает потенциальных призывников в праве поступать в средние специальные и высшие учебные заведения. Законопроектом предусмотрено: если отсрочкой студент уже воспользовался, то на время службы в Вооруженных Силах ему будет предоставляться академический отпуск.

Депутат отметил, что в Беларуси в отличие от остальных постсоветских стран сохраняется большое количество отсрочек от армии. При этом она комплектуется по смешанному принципу. Срочников в ней 40%, остальные служат по контракту. "Срочная служба нужна для того, чтобы готовить мобилизационный ресурс, мужчин, которые в случае необходимости смогут встать на защиту своего государства. Любая страна может считать себя суверенной и независимой только тогда, когда способна сама себя защитить и имеет подготовленную армию", - уверен парламентарий.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что тех, кто уклонился от армии, не будут принимать на государственную службу, а также в органы внутренних дел, МЧС, СК, ГКСЭ и так далее. Игорь Мартынов пояснил, что речь идет о тех, кто не пошел служить, не имея на то законных оснований. При этом напомнил, что от призыва освобождаются те, кого признали негодным к военной службе по состоянию здоровья, многодетные отцы и так далее.

В первом чтении законопроект планируется рассмотреть 26 июня на очередном заседании Палаты представителей.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Отсрочку от призыва на срочную службу для продолжения образования в Беларуси предлагается предоставлять только один раз.
 
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