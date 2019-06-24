Умерла актриса театра и кино Алла Покровская

Во вторник на 82-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Алла Покровская, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова.

«Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже», - сказал собеседник.

Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ, являлась ее профессором. С 2004 года принята в труппу МХТ имени Чехова, продолжала работать с «Совеременником». На счету актрисы более тридцати работ в советском и российском кинематографе. Супруга народного артиста СССР Олега Ефремова и мать заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова.