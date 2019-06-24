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Умерла актриса театра и кино Алла Покровская
25.06.2019 15:38 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Во вторник на 82-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Алла Покровская, сообщает
«Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже», - сказал собеседник.
Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ, являлась ее профессором. С 2004 года принята в труппу МХТ имени Чехова, продолжала работать с «Совеременником». На счету актрисы более тридцати работ в советском и российском кинематографе. Супруга народного артиста СССР Олега Ефремова и мать заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова.
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На счету актрисы более тридцати работ в советском и российском кинематографе
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