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Путин принял приглашение посетить церемонию закрытия II Европейских игр

25.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить церемонию закрытия II Европейских игр в Минске, сообщили во вторник в пресс-службе президента Беларуси. 

В сообщении указано, что лидеры России и Беларуси провели телефонный разговор, в ходе которого кратко обсудили вопросы двусторонних отношений. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко пригласил Путина на церемонию закрытия Евроигр и глава российского государства принял приглашение. 

На церемонии открытия Игр Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев, с которым Лукашенко обсудил, в частности – вопросы интеграции и выполнение договора о Союзном государстве. Он отметил, что намерен поговорить на эту тему и с президентом России. 

Напомним, что II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях участвуют спортсмены из 50 стран, которые борются за 199 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах спорта станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в японском Токио. 



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Теги: Минск
 
 
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Президенты России и Беларуси провели телефонный разговор, в ходе которого кратко обсудили вопросы двусторонних отношений.
 
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