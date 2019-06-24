Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить церемонию закрытия II Европейских игр в Минске, сообщили во вторник в пресс-службе президента Беларуси.

В сообщении указано, что лидеры России и Беларуси провели телефонный разговор, в ходе которого кратко обсудили вопросы двусторонних отношений. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко пригласил Путина на церемонию закрытия Евроигр и глава российского государства принял приглашение.

На церемонии открытия Игр Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев, с которым Лукашенко обсудил, в частности – вопросы интеграции и выполнение договора о Союзном государстве. Он отметил, что намерен поговорить на эту тему и с президентом России.