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Путин принял приглашение посетить церемонию закрытия II Европейских игр
25.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить церемонию закрытия II Европейских игр в Минске, сообщили во вторник в пресс-службе президента Беларуси.
В сообщении указано, что лидеры России и Беларуси провели телефонный разговор, в ходе которого кратко обсудили вопросы двусторонних отношений. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко пригласил Путина на церемонию закрытия Евроигр и глава российского государства принял приглашение.
На церемонии открытия Игр Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев, с которым Лукашенко обсудил, в частности – вопросы интеграции и выполнение договора о
Напомним, что II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях участвуют спортсмены из 50 стран, которые борются за 199 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах спорта станут
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Президенты России и Беларуси провели телефонный разговор, в ходе которого кратко обсудили вопросы двусторонних отношений.
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