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В Речицком районе фура насмерть сбила женщину
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла под колесами фуры в Речицком районе. Об этом
Смертельный наезд произошел 25 июня, около 01.15. По предварительной информации, 45-летний водитель фуры Scania двигался по трассе граница РФ — Гомель — Кобрин со стороны Калинковичей в направлении областного центра и совершил наезд на женщину, которая шла в попутном направлении по центру крайней правой полосы.
В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Световозвращающими элементами она обозначена не была.
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Световозвращающими элементами она обозначена не была.
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