В Речицком районе фура насмерть сбила женщину

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами фуры в Речицком районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.





Смертельный наезд произошел 25 июня, около 01.15. По предварительной информации, 45-летний водитель фуры Scania двигался по трассе граница РФ — Гомель — Кобрин со стороны Калинковичей в направлении областного центра и совершил наезд на женщину, которая шла в попутном направлении по центру крайней правой полосы.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Световозвращающими элементами она обозначена не была.