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Владимир Самсонов не пробился в полуфинал Европейских игр, в драматичном матче уступив еще одной легенде

25.06.2019 17:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легенда мирового настольного тенниса 43-летний белорус Владимир Самсонов не пробился в полуфинал одиночного разряда на II Европейских играх в Минске.

В четвертьфинальном поединке Владимир Самсонов встречался с другой легендой настольного тенниса — 38-летним немцем Тимо Боллем. Захватывающий матч завершился поражением белоруса — 1:4 (12-10, 6-11, 14-16, 10-12, 7-11).


Фото: Игорь Семёнов, TUT.BY

 

 

 

 

 

 

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Легенда мирового настольного тенниса 43-летний белорус Владимир Самсонов не пробился в полуфинал одиночного разряда на II Европейских играх в Минске.
 
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