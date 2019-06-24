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Владимир Самсонов не пробился в полуфинал Европейских игр, в драматичном матче уступив еще одной легенде
Источник материала: Tut.by
Легенда мирового настольного тенниса 43-летний белорус Владимир Самсонов не пробился в полуфинал одиночного разряда на II Европейских играх в Минске.
В четвертьфинальном поединке Владимир Самсонов встречался с другой легендой настольного тенниса — 38-летним немцем Тимо Боллем. Захватывающий матч завершился поражением белоруса — 1:4 (12-10, 6-11, 14-16, 10-12, 7-11).
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Владимир Самсонов не пробился в полуфинал Европейских игр, в драматичном матче уступив еще одной легенде
Легенда мирового настольного тенниса 43-летний белорус Владимир Самсонов не пробился в полуфинал одиночного разряда на II Европейских играх в Минске.
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