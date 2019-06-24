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Могилевчане в призёрах II Европейских игр
25.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Сборная Беларуси продолжает уверенно занимать второе место в медальном зачете II Европейских игр, уступая лишь россиянам. За четыре дня соревнований нашими спортсменами завоевано 38 медалей: из них 11 – золотых, 9 – серебряных и 18 – бронзовых. Таким образом, золота в копилке команды уже больше, чем на Играх в Баку.
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Сборная Беларуси продолжает уверенно занимать второе место в медальном зачете II Европейских игр, уступая лишь россиянам. За четыре дня соревнований нашими...
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