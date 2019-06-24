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Могилевчане в призёрах II Европейских игр

25.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Сборная Беларуси продолжает уверенно занимать второе место в медальном зачете II Европейских игр, уступая лишь россиянам. За четыре дня соревнований нашими спортсменами завоевано 38 медалей: из них 11 – золотых, 9 – серебряных и 18 – бронзовых. Таким образом, золота в копилке команды уже больше, чем на Играх в Баку.
Спортсмены Могилевщины поднимались на пьедестал 6 раз. Самбистка Анжела Жилинская стала сильнейшей в категории до 72 килограммов. В этом виде спорта еще три награды: серебро – у бобруйчанина Андрея Казусёнка, бронзовыми призерами стали также уроженец этого города Владислав Бурдь и Анфиса Копаева.
Уроженка Климович Кристина Тимановская в беге на 100 метров показала второй результат. Могилевчанки Анна Марусова и Кристина Деминская вместе с минчанкой Кариной Козловской в составе сборной Беларуси заняли второе место в стрельбе из классического лука.
Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц поздравил спортсменов Приднепровского края с успешным выступлением на II Европейских играх. Он поблагодарил атлетов за яркие выступления, подчеркнув, что жители региона гордятся своими земляками. Леонид Заяц пожелал им новых спортивных достижений, а спортсменам, которым еще предстоит защищать честь Синеокой, – вдохновения этими успехами.
Те, кто стал призером II Европейских игр, смогли выбрать спортивное учреждение, которое получит финансовую помощь от Президентского спортивного клуба в проекте «Олимпийский путь». Например, лучницы за 2-ое место направили 10 тысяч рублей Могилевскому областному комплексному центру олимпийского резерва, где проходят подготовку могилевчанки Карина Деминская и Анна Марусова.
Александр Лейчинский

 
 
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Сборная Беларуси продолжает уверенно занимать второе место в медальном зачете II Европейских игр, уступая лишь россиянам. За четыре дня соревнований нашими...
 
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