Могилевчане в призёрах II Европейских игр

Источник материала: Новости Хотимска

Сборная Беларуси продолжает уверенно занимать второе место в медальном зачете II Европейских игр, уступая лишь россиянам. За четыре дня соревнований нашими спортсменами завоевано 38 медалей: из них 11 – золотых, 9 – серебряных и 18 – бронзовых. Таким образом, золота в копилке команды уже больше, чем на Играх в Баку.

Спортсмены Могилевщины поднимались на пьедестал 6 раз. Самбистка Анжела Жилинская стала сильнейшей в категории до 72 килограммов. В этом виде спорта еще три награды: серебро – у бобруйчанина Андрея Казусёнка, бронзовыми призерами стали также уроженец этого города Владислав Бурдь и Анфиса Копаева.

Уроженка Климович Кристина Тимановская в беге на 100 метров показала второй результат. Могилевчанки Анна Марусова и Кристина Деминская вместе с минчанкой Кариной Козловской в составе сборной Беларуси заняли второе место в стрельбе из классического лука.

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц поздравил спортсменов Приднепровского края с успешным выступлением на II Европейских играх. Он поблагодарил атлетов за яркие выступления, подчеркнув, что жители региона гордятся своими земляками. Леонид Заяц пожелал им новых спортивных достижений, а спортсменам, которым еще предстоит защищать честь Синеокой, – вдохновения этими успехами.

Те, кто стал призером II Европейских игр, смогли выбрать спортивное учреждение, которое получит финансовую помощь от Президентского спортивного клуба в проекте «Олимпийский путь». Например, лучницы за 2-ое место направили 10 тысяч рублей Могилевскому областному комплексному центру олимпийского резерва, где проходят подготовку могилевчанки Карина Деминская и Анна Марусова.

Александр Лейчинский