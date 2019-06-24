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Новая техника прошла испытание сурепицей
25.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Главный агроном ОАО «Хотимский Технокомплекс» Василий Анищенко подписывает путевку комбайнеру ОАО «Октябрь-Березки» Николаю Подберезкину, на этом кратковременное сотрудничество закончено, и два Ивановича могут сказать: «Давай пожмем друг другу руки…». На посошок в бак комбайна заливается несколько десятков топлива, и один из лучших наших уборщиков, неоднократный победитель и призер районного соревнования на жатве хлебов, пошуршит, как он выразился, в родное хозяйство на следующую озимую культуру — рапс. Здесь на 57 гектаров сурепицы ушло два дня.
Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ
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Главный агроном ОАО «Хотимский Технокомплекс» Василий Анищенко подписывает путевку комбайнеру ОАО «Октябрь-Березки» Николаю Подберезкину, на этом...
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