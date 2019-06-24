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Новая техника прошла испытание сурепицей

25.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Главный агроном ОАО «Хотимский Технокомплекс» Василий Анищенко подписывает путевку комбайнеру ОАО «Октябрь-Березки» Николаю Подберезкину, на этом кратковременное сотрудничество закончено, и два Ивановича могут сказать: «Давай пожмем друг другу руки…». На посошок в бак комбайна заливается несколько десятков топлива, и один из лучших наших уборщиков, неоднократный победитель и призер районного соревнования на жатве хлебов, пошуршит, как он выразился, в родное хозяйство на следующую озимую культуру — рапс. Здесь на 57 гектаров сурепицы ушло два дня.
— Так и не так, — прерывает ход моих мыслей Николай Иванович. – Пожалуй, с уборкой рапса еще повременим. Хотя по нынешней погоде оттягивать тоже опасно, можно потерять даже то, что сохранилось. Но тут другое. Ведь это новый комбайн, который получил, буквально несколько дней назад. Надо провести техническое обслуживание, еще раз пересмотреть все узлы и агрегаты, подкрутить, подвинтить, подмазать.
– Сколько же их было в вашей практике?
– Давайте будем считать. Начинал, будучи школьником, помощником у отца на «Ниве» в 1994 году. Ух ты… (Подберезкин задумывается, авт.). Так это уже 25 лет работы за штурвалом комбайна. За это время это 3-й новый комбайн. Уже определились, кому перейдет КЗС-12, на котором я отработал девять лет. Ему требуется небольшой ремонт, прошлый сезон показал себя неплохо. Так что передаю, как говорится, с чистой совестью. А теперь в путь-дорожку.

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ

 
 
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Главный агроном ОАО «Хотимский Технокомплекс» Василий Анищенко подписывает путевку комбайнеру ОАО «Октябрь-Березки» Николаю Подберезкину, на этом...
 
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