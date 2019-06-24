Стройотрядовцы из СШ №2 трудятся на благо родного края

Источник материала: Новости Хотимска

С наступлением лета у школьников много свободного времени: есть возможность не только отдохнуть, но также заработать и накопить деньги на то, о чем так давно мечтал. Именно так решили поступить учащиеся СШ № 2 из стройотряда им. М.Пилипенко. Активисты 8-10 классов с азартом принялись за порученную им работу, стараются всё выполнять с толком с расстановкой.

Фронт работ, закрепленный за стройотрядоцами – МТК «Ольшов-2» ОАО Хотимского Технокомплекса. Ребята наводят порядок не только внутри коровников, но и на близлежащей территории. О трудовых буднях стройотряда рассказал педагог СШ № 2 Юрий Похомов, который, к слову, также впервые пробует себя в новой роли.

– Мои подопечные стараются, на работу настроены решительно. Не могу сказать, что всё легко, но когда мы с ребятами видим результат нашей совместной работы, искренне радуемся. Хорошо, что для работ детям выдано всё необходимое: респираторы, лопаты, шпатели, веники, перчатки, – делится Юрий Похомов.

Между небольшими перерывами находят стройотрядовцы место весёлым физкультминуткам и шуткам, затейником которых выступают не только ребята, но и молодой педагог. Они признаются, что так и веселее работать, да и время быстрее проходит. После веселой разрядки стройотрядовцы иногда размышляют и на серьёзные темы, такие, например, как выбор будущей профессии.

А между тем, время проходит быстро: позади почти целый месяц лета. Но учащиеся СШ № 2 могут с гордостью говорить о том, что прошёл этот месяц не зря. Ведь за это время они успели не только осознать, насколько непростым может быть сельский труд, но и внести свою лепту, на благо родного края.





Соб. информ.