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Стройотрядовцы из СШ №2 трудятся на благо родного края
25.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
С наступлением лета у школьников много свободного времени: есть возможность не только отдохнуть, но также заработать и накопить деньги на то, о чем так давно мечтал. Именно так решили поступить учащиеся СШ № 2 из стройотряда им. М.Пилипенко. Активисты 8-10 классов с азартом принялись за порученную им работу, стараются всё выполнять с толком с расстановкой.
Фронт работ, закрепленный за стройотрядоцами – МТК «Ольшов-2» ОАО Хотимского Технокомплекса. Ребята наводят порядок не только внутри коровников, но и на близлежащей территории. О трудовых буднях стройотряда рассказал педагог СШ № 2 Юрий Похомов, который, к слову, также впервые пробует себя в новой роли.
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С наступлением лета у школьников много свободного времени: есть возможность не только отдохнуть, но также заработать и накопить деньги на то, о чем так давно...
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