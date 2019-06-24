В оздоровительных лагерях Хотимщины лето проходит ярко

Источник материала: Новости Хотимска

Лето – особенная пора для каждого школьника. С каким нетерпением все ребята ждут эти счастливые дни, когда можно забыть о занятиях и отдохнуть. И вот наступило долгожданное время каникул.– В этом году наш экологический лагерь посещало 15 человек, большая часть из них учащиеся нашего учебного заведения, по одному учащемуся из СШ № 1 и Беседовичского УПК. Для детишек было организовано сбалансированное трёхразовое питание, ежедневно в меню включены свежие овощи и фрукты. Каждый день с ребятами запланированы разнообразные занятия экологического характера, мероприятия по здоровому образу жизни, посвященные году малой родины, а также минутки безопасности, где с детьми проводились инструктажи по различным направлениям, – делится директор Ветковского УПК Марина Кученкова.

То, что сразу бросается в глаза каждому, кто попадает на территорию Ветковского УПК – это необычайная красота, порядок и какой-то домашний уют. А верные друзья для детишек в каждом лагере – яркое солнце, свежий воздух и отличное настроение! Данные компоненты были обязательными и в «Экознайках». По-настоящему летняя погода ежедневно баловала ребят, чистый воздух и нетронутая природа также привносили особые нотки, а вот отличное настроение ребятам создавали педагоги, которые ежедневно придумывали что-то интересное и занимательное. Также на протяжении смены экознаек навещали сотрудники РОВД, РОЧС, энергонадзора, которые проводили с ребятами беседы на актуальные темы. просматривали фильмы. Помогали сделать интересными будни ребят сотрудники Ветковского СДК и сельской библиотеки-музея.

На вопрос: «А что больше всего нравится в лагере?» посетители детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Экознайки» отвечают “Всё”. После такого ответа никаких иных вопросов не возникает, ведь самые главные эксперты дали свою оценку и она самая высокая.

– Для 50 детей распахнул свои двери летний оздоровительный лагерь «Радуга» дневного пребывания при СШ №2. В течение всей смены ребята были вовлечены в калейдоскоп различных событий. Каждый следующий день был непохож на предыдущий и наполнен яркими впечатлениями, общением и встречами с интересными людьми. Для каждого ребенка лагерь открылся своей гранью: кто-то нашел новых друзей, кто-то открыл в себе новые творческие способности, кто-то узнал, что трудиться – это интересно, а кто-то научился не огорчаться при поражениях.

В летнем лагере было всё необходимое для полноценного отдыха детей: подготовлены спальные комнаты, помещения для игр. Педагоги старались, чтобы каждый день в лагере детям чем-то запомнился, чтобы каждый ребенок сумел самореализоваться. Делать отдых детей содержательным помогала разработки игр – путешествий, Дней здоровья, дружбы, талантов, безопасности, ставшего традиционным в лагере Праздника открытия и закрытия смены.

Большое внимание здесь уделялось не только пропаганде культуры и здоровому образу жизни, патриотическому воспитанию – дням малой Родины, памяти и скорби (день начала ВОВ), но и изучению правил дорожного движения, пожарной безопасности.

Естественно, что укреплять здоровье нельзя без спорта. Дети принимали активное участие в спортивно-развлекательных мероприятиях, таких, как «Путешествие в далекие страны», «Зов джунглей», «Зарница», «Морской бой», «Костюмированный футбол» и др. Ежедневно проводилась зарядка и танцевальные разминки на свежем воздухе, спортивные часы. Яркие впечатления остались у детей после экскурсии в краеведческий музей.

Ребята проявляли себя не только в спорте, но и в творчестве. С азартом пели, танцевали. Работа пришкольных лагерей невозможна без слаженной и хорошо организованной работы всех структур и подразделений: работников культуры, энергонадзора, сотрудников РОЧС и РОВД, принимающих участие в работе пришкольного лагеря «Радуга», — рассказала начальник лагеря Елена Войтенко.

Дни, проведенные в летних пришкольных лагерях, надолго запомнятся ребятам и останутся наполненными незабываемыми впечатлениями, полезными делами и приятными воспоминаниями.





Соб. информ.