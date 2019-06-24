Источник материала: Новости Хотимска

22 июня вся страна отмечает День памяти и скорби. Ведь именно в этот день 78 лет назад над головами мирного населения пронеслась страшная новость: началась война. Даже сложно представить, какое чувство охватывало людей в те минуты: страх, ужас, печаль, страдание. Ведь каждый жил и верил в светлое будущее, а война в один миг поменяла все планы. 22 июня… Именно этот день для жителей СССР стал страшным днем сломанных надежд, потерянных судеб, разбитых семей. Спустя годы нам остается только помнить ту страшную дату и чтить память погибших людей в годы войны. Ведь они боролись и погибали за наше светлое будущее.

В канун этой памятной даты в Хотимске прошел митинг, отдав дань памяти и возложив цветы у места, где 4 сентября 1942 года были собрано и расстреляно еврейское население Хотимщины.

Как отметил заместитель председателя Хотимского райисполкома Николай Хучев: «Каждому было страшно погибнуть в бою, но еще страшнее, когда беззащитное мирное население вырывали из их домов, сгоняли на отшиб и расстреливали не щадя ни взрослых ни детей. Мы – потомки, можем только хранить память о них, и только тогда у нас не будет войны».

Мира АЛИЕВА.

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