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Объединение усилий двух хозяйств помогает в заготовке кормов

25.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В воскресенье по району прошел дождь. Трудно сказать, как он повлияет на общую ситуацию на полях. Почва пересохла настолько сильно, что нужны обильные и продолжительные осадки, чтобы ее нормально увлажнить. Второй год подряд засуха устраивает аграриям серьезнейший экзамен и учит искать резервы.– В минувшую зимовку нас выручила кукуруза, давшая неплохой урожай зеленой массы, — рассказывает главный ветврач ОАО «Батаево» Николай Макаренко. – Памятуя об этом, мы сделали выводы и расширили посевные площади кукурузы. Ее посеяно 820 гектаров. В такую погоду она урожай даст хороший. И на зерно вызреет, и на силос хватит.
Выручает эта культура и животноводов ОАО «Липовка». В начале мая были засеяны первые площади, раскинувшиеся вдоль автодороги на Липовку. «Если не будет дождей, то кукуруза выкинет метелки – и урожая не жди», — комментирует преподаватель Великолиповского УПК, которую подвозим в агрогородок. Как-то я написал, что сегодня в сельском хозяйстве разбираются все, но в данном случае трудно не согласиться с таким мнением.
Разговор наш проходил с неделю назад, и все помыслы тружеников этого хозяйства были на травяных полях. Заканчивался первый укос многолетних трав. Жаркая погода помогает быстро подвяливать скошенную траву, надо только пристально следить за влажностью и в максимально короткие сроки отправить зеленую массу в сенажные траншеи. Именно на сенаж, как отмечает главный агроном сельхозпредприятия Алла Бычкова, и сделали упор.
В любом деле важно объединение сил. Не хватает своих, наилучший вариант работать толокой. В ОАО «Липовка» не могут похвалиться как наличием достаточного количества кормоуборочной техники, так и кадровым потенциалом механизаторов. Не случайно, на заправке около машинного дворах в очереди вижу Дмитрия Шестопалова и Михаила Кущенко на МАЗах из райагроснаба, Владимира Азаренко на «Беларус-3522» с косилкой КПР-9 и Валерия Макаренко на кормоуборочном комбайне КГ-6 из ОАО «Хотимский Технокомплекс». К слову, в мехотряд этого хозяйства, работавший на полях липовчан, входят Юрий Терновский с граблями, Владимир Москалев и Алексей Роговский на отвозке зеленой массы. На эту же операцию привлекаются и индивидуальные предприниматели.
Около зерноуборочного комбайна, который через несколько минут отправился на завершение уборки озимой сурепицы, его экипаж в составе Виктора Леоненко и Михаила Коновалова. На жатку облокотился директор Великолиповского УПК Антон Балашков.
– А ваш какой здесь интерес, Антон Андреевич?
– Так ведь это ребята, как говорится, из нашего двора. А если серьезно, наши работники. И мы тоже переживаем за урожай, в каких условиях они работают, как питаются. Для нас важно поддержать комбайнеров.
В пятницу на базе Великолиповского сельского Совета проходило выездное заседание райисполкома, после завершения его участники во главе с председателем Дмитрием Рубаном выехали на поле к заготовителям кормов, чтобы поблагодарить их за работу.
– Погода нынешнего года – настоящее испытание для сельхозкультур, но еще тяжелее людям, задействованным на заготовке кормов, — отметил Дмитрий Михайлович. – Как показали прошедшие события, тактика объединения материальных и физических сил двух сельхозпредприятий оказалась верной. В ОАО «Липовка» заготовлено кормов на условную голову скота больше прошлогоднего уровня, в ОАО «Хотимский Технокомплекс» вторая позиция в районе по этому показателю. Но это лишь задача-минимум. Мыслями вы уже в завтрашнем дне, когда на повестке дня второй укос, предстоящая уборочная страда, которая, впрочем, уже началась с озимой сурепицы. Уверен, что запас прочности у вас достаточный, чтобы вместе нам справиться с трудностями.
Глава района вручил Благодарственные письма и ценные подарки механизаторам Владимиру Зайцеву (фото 2), Сергею Негожеву, Валерию Макаренко, главному агроному ОАО «Липовка» Алле Бычковой (фото 1).

Объединение усилий двух хозяйств помогает в заготовке кормов

Объединение усилий двух хозяйств помогает в заготовке кормов

 
 
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В воскресенье по району прошел дождь. Трудно сказать, как он повлияет на общую ситуацию на полях. Почва пересохла настолько сильно, что нужны обильные и...
 
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