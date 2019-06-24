ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кроссовер Geely Atlas обновился и получил 1,5-литровый турбомотор с тремя цилиндрами

25.06.2019 17:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Geely у себя на родине провела плановую модернизацию «паркетника» Boyue, на нашем рынке продающегося под именем Atlas. В Китае кроссовер дебютировал в конце 2015 года, а теперь подоспел модернизированный Boyue, обозначаемый приставкой Pro.


Отличить Boyue Pro от дореформенной модели труда не составит. У кроссовера появился новый передний бампер, увеличивший длину кузова на 25 мм, более рельефный капот, измененные фары (светодиодные уже «в базе») и рисунок задних фонарей, более широкая задняя дверь, а также укрупненная решетка радиатора с фирменным логотипом черного цвета, как у «свежих» моделей марки.


В салоне Boyue Pro метаморфоз еще больше. Тут новый многофункциональный руль, переоформленные передняя панель и центральный тоннель с новым селектором «автомата» и шайбой выбора режимов движения, новая виртуальная приборка и медиасистема следующего поколения с широкоформатным дисплеем, поддерживающая интеграцию со смартфонами и «умными» часами X Watch.


Изменилась и гамма доступных двигателей. В Китае на смену 141-сильному атмосферному мотору 2.0 пришла турбированная «тройка» объемом 1,5 л и мощностью 177 лошадиных сил — ею, напомним, уже оснащаются кроссоверы Volvo XC40, а также новые модели Geely и дочернего бренда Lynk & Co. В пару двигателю полагается 6-ступенчатая «механика».


Также у кроссовера останется 1,8-литровый турбомотор с 184 силами, но возросшим с 285 до 300 Нм крутящим моментом — причем сопрягается он теперь не с 6-ступенчатым «автоматом», а 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.


К китайским дилерам Boyue Pro начнет поступать этой осенью, а вот в Беларуси обновленный кроссовер ждать пока не стоит. Впрочем, по информации российских СМИ, в соседней стране модернизированный «паркетник» появится уже в следующем году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Geely у себя на родине провела плановую модернизацию «паркетника» Boyue, на нашем рынке продающегося под именем Atlas.
 
Новости дня
Новости разные
 
Объявлен конкурс «AUTO-ЛЕДИ — 2019»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика