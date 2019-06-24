Кроссовер Geely Atlas обновился и получил 1,5-литровый турбомотор с тремя цилиндрами

Источник материала: Tut.by

Компания Geely у себя на родине провела плановую модернизацию «паркетника» Boyue, на нашем рынке продающегося под именем Atlas . В Китае кроссовер дебютировал в конце 2015 года, а теперь подоспел модернизированный Boyue, обозначаемый приставкой Pro.





Отличить Boyue Pro от дореформенной модели труда не составит. У кроссовера появился новый передний бампер, увеличивший длину кузова на 25 мм, более рельефный капот, измененные фары (светодиодные уже «в базе») и рисунок задних фонарей, более широкая задняя дверь, а также укрупненная решетка радиатора с фирменным логотипом черного цвета, как у «свежих» моделей марки.





В салоне Boyue Pro метаморфоз еще больше. Тут новый многофункциональный руль, переоформленные передняя панель и центральный тоннель с новым селектором «автомата» и шайбой выбора режимов движения, новая виртуальная приборка и медиасистема следующего поколения с широкоформатным дисплеем, поддерживающая интеграцию со смартфонами и «умными» часами X Watch.





Изменилась и гамма доступных двигателей. В Китае на смену 141-сильному атмосферному мотору 2.0 пришла турбированная «тройка» объемом 1,5 л и мощностью 177 лошадиных сил — ею, напомним, уже оснащаются кроссоверы Volvo XC40, а также новые модели Geely и дочернего бренда Lynk & Co. В пару двигателю полагается 6-ступенчатая «механика».





Также у кроссовера останется 1,8-литровый турбомотор с 184 силами, но возросшим с 285 до 300 Нм крутящим моментом — причем сопрягается он теперь не с 6-ступенчатым «автоматом», а 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.





К китайским дилерам Boyue Pro начнет поступать этой осенью, а вот в Беларуси обновленный кроссовер ждать пока не стоит. Впрочем, по информации российских СМИ, в соседней стране модернизированный «паркетник» появится уже в следующем году.