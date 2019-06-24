Источник материала: Интерфакс

Особая экономическая зона "Бремино-Орша" начала работать в поселке Болбасово Оршанского района Витебской области, сообщили БелТА со ссылкой на администрацию ОЭЗ.

В особой экономической зоне будут заниматься промышленной переработкой, оптовой торговлей, электронной коммерцией, оказанием логистических и складских услуг, услуг почтовой связи, информационным и административным обслуживанием, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. Предусмотрены два сектора - промышленный и логистический. В промышленном собираются разместить производства бытовой техники и электроники, фармацевтической продукции и препаратов, пищевых продуктов (кофе, чай, рис), автозапчастей, парфюмерии и косметики, бытовой химии, ювелирных изделий.

Кроме производств планируется открыть магазины готовой продукции, шоурумы, складские помещения, бизнес-центр и паркинг.

Логистический сектор будет включать автомобильный, железнодорожный и авиатерминалы.

На территории особой экономической зоны будут ведомственный пункт таможенного оформления, работающий круглосуточно, фитосанитарная и ветеринарная службы, банковское отделение, страховой агент и офис таможенных брокеров.

Для резидентов ОЭЗ действуют льготы и налоговые преимущества: 0% налога на прибыль на 9 лет; 0% налога на недвижимость на 20 лет; 0% НДС при вывозе произведенных товаров за пределы ЕАЭС; 0% налога на дивиденды до 1 января 2033 года; 0% оффшорного сбора; 0% НДС при реализации, сдаче в аренду (лизинг) резидентами объектов недвижимости до 1 января 2033 года; 5% на роялти до 1 января 2028 года; специальный правовой режим сроком действия 50 лет.

Создание особой экономической зоны "Бремино-Орша" предусмотрено указом президента от 21 марта 2019 года №106.

