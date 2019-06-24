ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Беларуськалий" начал выпуск товаров под региональным брендом Soligorsk. И это не удобрения

25.06.2019 17:10 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Компания "Беларуськалий" выпустила в продажу товары под собственным региональным брендом Soligorsk, сообщила пресс-служба предприятия. 

"Товары под новым брендом поступили в продажу в рамках II Европейских игр 2019 в Минске. Специально для этого были разработаны дизайнерские павильоны, которые разместились в каждой из трех фан-зон на весь период спортивного праздника", - говорится в сообщении.

"Беларуськалий" начал выпуск товаров под региональным брендом Soligorsk. И это не удобрения

Как пояснили на предприятии, бренд Soligorsk создан для того, "чтобы как можно больше людей узнали о городе белорусских шахтеров и компании "Беларуськалий". "Ведь на сегодняшний день, каждая 5 тонна калийных удобрений в мире произведена в Беларуси, а их качество обеспечивает высокие урожаи уже в 140 странах мира", - отметили там.

"Под брендом Soligorsk выпускаются первоклассные белорусские товары, которые станут приятным и оригинальным подарком из шахтерской столицы Беларуси", - заявили в "Беларуськалии". Там уточнили, что под бредом Soligorsk реализуется сувенирная продукция,  ограниченная партия крафтового пива и одежда.

"Беларуськалий" начал выпуск товаров под региональным брендом Soligorsk. И это не удобрения

Как рассказали на предприятии, коллекция одежды разработана совместно с Юлией Латушкиной, дизайнером-разработчиком парадной Олимпийской формы для белорусской делегации на Олимпийских играх в Рио (Бразилия) и формы для Европейских игр в Минске. "Пять уникальных принтов данной коллекции разработаны для каждого рудоуправления компании "Беларуськалий", а количество изделий в коллекции ограничено и соответствует глубине рудников по добыче калийной соли", - отмечается в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания "Беларуськалий" выпустила в продажу товары под собственным региональным брендом Soligorsk, сообщила пресс-служба предприятия.  "Товары под новым брендом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Объявлен конкурс «AUTO-ЛЕДИ — 2019»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика