"Беларуськалий" начал выпуск товаров под региональным брендом Soligorsk. И это не удобрения

Источник материала: Интерфакс

Компания "Беларуськалий" выпустила в продажу товары под собственным региональным брендом Soligorsk, сообщила пресс-служба предприятия.

"Товары под новым брендом поступили в продажу в рамках II Европейских игр 2019 в Минске. Специально для этого были разработаны дизайнерские павильоны, которые разместились в каждой из трех фан-зон на весь период спортивного праздника", - говорится в сообщении.





Как пояснили на предприятии, бренд Soligorsk создан для того, "чтобы как можно больше людей узнали о городе белорусских шахтеров и компании "Беларуськалий". "Ведь на сегодняшний день, каждая 5 тонна калийных удобрений в мире произведена в Беларуси, а их качество обеспечивает высокие урожаи уже в 140 странах мира", - отметили там.

"Под брендом Soligorsk выпускаются первоклассные белорусские товары, которые станут приятным и оригинальным подарком из шахтерской столицы Беларуси", - заявили в "Беларуськалии". Там уточнили, что под бредом Soligorsk реализуется сувенирная продукция, ограниченная партия крафтового пива и одежда.





Как рассказали на предприятии, коллекция одежды разработана совместно с Юлией Латушкиной, дизайнером-разработчиком парадной Олимпийской формы для белорусской делегации на Олимпийских играх в Рио (Бразилия) и формы для Европейских игр в Минске. "Пять уникальных принтов данной коллекции разработаны для каждого рудоуправления компании "Беларуськалий", а количество изделий в коллекции ограничено и соответствует глубине рудников по добыче калийной соли", - отмечается в сообщении.