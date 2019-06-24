Источник материала: Интерфакс

Генеральная прокуратура направила в суд еще одно дело по фактам коррупции в системе здравоохранения Беларуси, обвинение по нему предъявлено 21-му человеку, сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук на пресс-конференции в Минске во вторник.

"Сейчас направлено в суд дело, наверное, самое крупное по количеству обвиняемых. Всего 21 человек, из них 8 - представители системы здравоохранения, остальные проходят по ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов)" и ст. 431 УК (дача взятки)", - проинформировал Стук.

Как сообщалось, КГБ Беларуси летом 2018 года вскрыл масштабную коррупционную схему в системе госзакупок, а именно, в системе обеспечения здравоохранения медтехникой и лекарствами. Фигурантами дела являлись чиновники Минздрава, главврачи крупных больниц, руководители госпредприятий и представители бизнеса.

Ряд уголовных дел уже был рассмотрен в суде.