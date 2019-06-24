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Генпрокуратура направила в суд еще одно "дело медиков", по нему проходит 21 обвиняемый

25.06.2019 16:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Генеральная прокуратура направила в суд еще одно дело по фактам коррупции в системе здравоохранения Беларуси, обвинение по нему предъявлено 21-му человеку, сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук на пресс-конференции в  Минске во вторник.

"Сейчас направлено в суд дело, наверное, самое крупное по количеству обвиняемых. Всего 21 человек, из них 8  - представители системы здравоохранения, остальные проходят по ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов)" и ст. 431 УК (дача взятки)", - проинформировал Стук.

Как сообщалось, КГБ Беларуси летом 2018 года вскрыл масштабную коррупционную схему в системе госзакупок, а именно, в системе обеспечения здравоохранения медтехникой и лекарствами. Фигурантами дела являлись чиновники Минздрава, главврачи крупных больниц, руководители госпредприятий и представители бизнеса.

Ряд уголовных дел уже был рассмотрен в суде.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральная прокуратура направила в суд еще одно дело по фактам коррупции в системе здравоохранения Беларуси, обвинение по нему предъявлено 21-му человеку, сообщил...
 
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