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ЕБРР организует финансирование для двух предприятий Kronospan в Беларуси на 208,8 млн евро

25.06.2019 16:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) организует пакет финансирования в размере 208,8 млн евро для двух действующих предприятий холдинга Kronospan в Могилеве и Сморгони (Гродненская обл.), сказано в материалах ЕБРР.

Структура сделки предусматривает, что до 40 млн евро будут привлечены в виде синдицированного кредита от пула банков.

Долгосрочное финансирование для Kronospan OSB FLLC (Кроноспан Могилев) предусмотрено в объеме 84,6 млн евро. Средства будут направлены на расширение мощностей и модернизацию инфраструктуры завода в Могилеве, а также для рефинансирования существующего долга компании перед ЕБРР. Проект также позволит начать экспорт на новые рынки (Северная и Латинская Америка, Азия) и расширить программы обучения рабочих для повышения квалификации.

Для Kronospan FLLC (Кроноспан Сморгонь) предусмотрено выделение долгосрочного кредита на 124,2 млн евро. Средства также будут направлены на расширение производственных мощностей по выпуску ДСП и рефинансирование долга компании. Кроме того, планируется создание кластера по производству мебели и выставочного комплекса в Сморгони.

Суммарные капвложения в развитие производства по двум предприятиям составят 85 млн евро, средства на рефинансирование долга перед ЕБРР – 83,8 млн евро, еще 40 млн евро предоставляется для рефинансирования инвестиционной кредиторской задолженности в Кроноспан Сморгонь.

Kronospan OSB FLLC и Kronospan FLLC являются дочерними компаниями Kronospan Holdings East LTD (Кипр).

Группа Kronospan Holdings East Ltd, основанная в Австрии в 1897 году, осуществляет глубокую лесопереработку, является крупным производителем древесных плит и напольных ламинированных покрытий. В состав холдинга входят свыше 40 производств в 28 странах, на которых работает более 14 тыс. человек.

Kronospan в 2012-2016 годах построил 5 крупных производственных линий в Могилеве и Сморгони по изготовлению ДСП, ламинированных ДСП, МДФ, импрегнированной бумаги, напольных покрытий. Объем инвестиций Kronospan в создание производств на территории Беларуси за этот период превысил $870 млн. На два предприятия холдинга приходится почти 20% от общего объема выпуска продукции деревообработки в Беларуси и 25% экспорта.

Ранее также сообщалось, что группа Kronospan планирует построить завод на территории индустриального парка "Великий камень" близ Минска с объемом инвестиций 25 млн евро, который также может профинансировать ЕБРР.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) организует пакет финансирования в размере 208,8 млн евро для двух действующих предприятий холдинга Kronospan в Могилеве...
 
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