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Генпрокуратура подготовила новую редакцию закона о борьбе с коррупцией
Источник материала: Интерфакс
Генеральная прокуратура Беларуси разработала новую редакцию закона о борьбе с коррупцией, сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук.
"В этом году Генпрокуратура во взаимодействии с иными заинтересованными разработала законопроект, которым предусмотрено изменение и дополнение закона "О борьбе с коррупцией" и иных законодательных актов", - сказал Стук на пресс-конференции во вторник в Минске.
В частности, уточнил он, предложено ввести административную ответственность юридических лиц за передачу незаконного вознаграждения от их имени или в их интересах.
Стук уточнил, что законопроект уже представлен на рассмотрение главе государства.
Он также допускает, что данный нормативный акт может быть рассмотрен на осенней сессии парламента.
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Генеральная прокуратура Беларуси разработала новую редакцию закона о борьбе с коррупцией, сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук. "В...
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