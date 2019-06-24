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Генпрокуратура подготовила новую редакцию закона о борьбе с коррупцией

25.06.2019 16:19 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Генеральная прокуратура Беларуси разработала новую редакцию закона о борьбе с коррупцией, сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук.

"В этом году Генпрокуратура во взаимодействии с иными заинтересованными разработала законопроект, которым предусмотрено изменение и дополнение закона "О борьбе с коррупцией" и иных законодательных актов", - сказал Стук на пресс-конференции во вторник в  Минске.

В частности, уточнил он, предложено ввести административную ответственность юридических лиц за передачу незаконного вознаграждения от их имени или в их интересах.

Стук уточнил, что законопроект уже представлен на рассмотрение главе государства.

Он также допускает, что данный нормативный акт может быть рассмотрен на осенней сессии парламента.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральная прокуратура Беларуси разработала новую редакцию закона о борьбе с коррупцией, сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук. "В...
 
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