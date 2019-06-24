Генпрокуратура подготовила новую редакцию закона о борьбе с коррупцией

Источник материала: Интерфакс

Генеральная прокуратура Беларуси разработала новую редакцию закона о борьбе с коррупцией, сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук.

"В этом году Генпрокуратура во взаимодействии с иными заинтересованными разработала законопроект, которым предусмотрено изменение и дополнение закона "О борьбе с коррупцией" и иных законодательных актов", - сказал Стук на пресс-конференции во вторник в Минске.

В частности, уточнил он, предложено ввести административную ответственность юридических лиц за передачу незаконного вознаграждения от их имени или в их интересах.

Стук уточнил, что законопроект уже представлен на рассмотрение главе государства.

Он также допускает, что данный нормативный акт может быть рассмотрен на осенней сессии парламента.