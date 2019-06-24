Замгенпрокурора: преступность стала нетрезвой и рецидивной

Источник материала: Интерфакс

Количество зарегистрированных в Беларуси преступлений по итогам января-мая 2019 года увеличилось на 8,8%, отмечается значительный рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук.

"Общее количество зарегистрированных в стране преступлений по итогам пяти месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года возросло на 8,8%. В основном рост произошел за счет регистрации преступлений, не представляющих большой общественной опасности (плюс 11%), и менее тяжких (почти 10%)", - сказал Стук на пресс-конференции во вторник в Минске.

В общем объеме зарегистрированных преступности удельный вес особо тяжких снизился с 4,2% до 3,8%. Также снизилась доля тяжких преступлений – с 10,5% до 9,8%, уточнил он.

По данным замгенпрокурора, снизилось количество учтенных преступлений, связанных с насилием – на 1,7%, меньше совершено преступлений группой лиц (сокращение на 6,3%). В то же время, отмечается рост преступлений, совершенных лицами, имеющих судимость (на 2,8%), и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (на 11,6%). "То есть преступность стала нетрезвой и рецидивной", - заметил Стук.

Замгенпрокурора также сообщил, что количество зарегистрированных коррупционных преступлений по итогам января-мая по сравнению с тем же периодом прошло года снизилось на 23% (со 1107 до 854).