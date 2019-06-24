Генпрокуратура не нашла правонарушений в действиях милиции при массовом задержании цыган в Могилеве

Источник материала: Интерфакс

Генпрокуратура не выявила правонарушений в действиях милиции, "отрабатывавших" диаспору цыган в Могилеве в рамках расследования гибели сотрудника ГАИ Евгения Потаповича.

"У сотрудников милиции были полные основания таким образом массово проверять, и, как в оперативной работе говорят, "отрабатывать" цыганские диаспоры". Потому что вы все знаете, какую смску бросил покойный Потапович", - заявил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук на пресс-конференции в Минске во вторник.

"Образованная распоряжением генерального прокурора бригада (...) провела соответствующую проверку в отношении работников милиции, каких-либо незаконных действий, превышения власти не установлено", - добавил замгенпрокурора.

В то же время, добавил Стук, были установлены "определенные нарушения процессуально-исполнительного законодательства - представления административных протоколов". "На них обращено внимание, они устранены. (...) Направлено представление министру внутренних дел", - сообщил он.

Замгенпрокурора также обратил внимание, что "ни одного заявления (на действия милиции - ИФ) от лиц цыганской национальности не поступило".

Как сообщалось, 16 мая в Могилевском районе был обнаружен мертвым сотрудник ГАИ. По информации ряда белорусских Telegram-каналов, милиционер был похищен неизвестными лицами цыганской или кавказской национальности на "Волге" с российскими регистрационными знаками. После этого в ряде СМИ появилась информация о массовых задержаниях цыган в Могилеве. Спустя пару дней после гибели сотрудника ГАИ, в Следственном комитете заявили, что это был суицид.

Позднее министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, что задержания цыган были обоснованными и ведомство не намерено извиняться перед цыганами за задержания. "У министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыган", - сказал он. Вместе с тем, в тот же день глава Администрации президента Наталья Кочанова по поручению главы государства в Могилеве встретилась с представителями местной цыганской диаспоры и принесла им извинения.

В конце мая Генпрокуратура сообщила о создании рабочей группы, которая даст оценку действиям сотрудников органов внутренних дел при задержании лиц цыганской национальности в рамках расследования этого дела.