Белорусы рационально используют заемные средства

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Игорь Алексеевич признался: когда ему предложили возглавить БПС-Сбербанк , он воспринял это с интересом. По его словам, такая работа – отличный вызов и возможность для роста, в том числе, личностного.

Отвечая на вопрос о специфике работы в Беларуси, председатель правления БПС-Сбербанка обратил внимание на существенную долю валютных депозитов.

Еще один интересный нюанс – платежная дисциплина населения.