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Белорусы рационально используют заемные средства

25.06.2019 16:48 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белорусы рационально используют заемные средства
фото: Myfin.by

Игорь Алексеевич признался: когда ему предложили возглавить БПС-Сбербанк, он воспринял это с интересом. По его словам, такая работа – отличный вызов и возможность для роста, в том числе, личностного.

Отвечая на вопрос о специфике работы в Беларуси, председатель правления БПС-Сбербанка обратил внимание на существенную долю валютных депозитов.

Еще один интересный нюанс – платежная дисциплина населения.

 
 
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У белорусов высокая платежная дисциплина, это заслуга как граждан, так и регулятора. Об этом и не только журналистам рассказал Игорь Меркулов, председатель...
 
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