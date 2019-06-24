|
Белорусы рационально используют заемные средства
Источник материала: Myfin
Игорь Алексеевич признался: когда ему предложили возглавить
Отвечая на вопрос о специфике работы в Беларуси, председатель правления БПС-Сбербанка обратил внимание на существенную долю валютных депозитов.
Еще один интересный нюанс – платежная дисциплина населения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У белорусов высокая платежная дисциплина, это заслуга как граждан, так и регулятора. Об этом и не только журналистам рассказал Игорь Меркулов, председатель...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)