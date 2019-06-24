В России в 200 раз увеличат детские пособия для малоимущих семей

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что принято решение увеличить размер пособий по уходу за детьми в возрасте от полутора до трех лет, живущими в малообеспеченных семьях. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Интерфакс.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

«Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч российских рублей (около 324 белорусских рублей в пересчете. — Прим. ред.) на одного ребенка вместо прежних 50 российских рублей (около 1,62 белорусского рубля. — Прим. ред.)», — сказал Медведев на совещании по вопросу о достижении национальных целей развития РФ в сфере демографии.

Вопрос повышения детских пособий подняли в ходе «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. На пособия в размере 50 рублей пожаловалась женщина, которая работает в администрации подмосковного города Серпухова.

Владимир Путин говорил, что пособия на детей будут повышены до прожиточного минимума. По словам президента, такие пособия смогут получать семьи с доходом в два прожиточных минимума на человека. Это 70% российских семей, говорил он.

Размер пособия по уходу за ребенком был установлен на уровне 50 рублей в 1994 году и с тех пор не менялся.