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В Беларуси в 2019 году выявленная коррупция снизилась

25.06.2019 17:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси в 2019 году выявленная коррупция снизилась

За первые пять месяцев 2019 года белорусские правоохранители выявили 373 факта получения и 83 факта дачи взяток.

По сравнению с январем-маем 2018 года число преступлений, связанных с коррупцией, уменьшилось на 23%. Так, количество фактов получения взятки снизилось на 143 случая, а дачи взяток – на 97, пишут belnovosti.by, ссылаясь на Гепрокуратуру.

Кроме этого, в этом году Генеральная прокуратура и другие заинтересованные госорганы разработали пакет корректировок в закон «О борьбе с коррупцией» и иные законодательные акты.

Например, предлагается ввести административную ответственность в отношении юридических лиц за взятку, переданную в их интересах или от их имени.

 
 
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За первые пять месяцев 2019 года белорусские правоохранители выявили 373 факта получения и 83 факта дачи взяток.
 
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