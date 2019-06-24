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В Беларуси в 2019 году выявленная коррупция снизилась
25.06.2019 17:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
За первые пять месяцев 2019 года белорусские правоохранители выявили 373 факта получения и 83 факта дачи взяток.
По сравнению с январем-маем 2018 года число преступлений, связанных с коррупцией, уменьшилось на 23%. Так, количество фактов получения взятки снизилось на 143 случая, а дачи взяток – на 97, пишут
Кроме этого, в этом году Генеральная прокуратура и другие заинтересованные госорганы разработали пакет корректировок в закон «О борьбе с коррупцией» и иные законодательные акты.
Например, предлагается ввести административную ответственность в отношении юридических лиц за взятку, переданную в их интересах или от их имени.
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За первые пять месяцев 2019 года белорусские правоохранители выявили 373 факта получения и 83 факта дачи взяток.
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