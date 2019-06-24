В Беларуси в 2019 году выявленная коррупция снизилась

Источник материала: Ежедневник





За первые пять месяцев 2019 года белорусские правоохранители выявили 373 факта получения и 83 факта дачи взяток.

По сравнению с январем-маем 2018 года число преступлений, связанных с коррупцией, уменьшилось на 23%. Так, количество фактов получения взятки снизилось на 143 случая, а дачи взяток – на 97, пишут belnovosti.by , ссылаясь на Гепрокуратуру.

Кроме этого, в этом году Генеральная прокуратура и другие заинтересованные госорганы разработали пакет корректировок в закон «О борьбе с коррупцией» и иные законодательные акты.

Например, предлагается ввести административную ответственность в отношении юридических лиц за взятку, переданную в их интересах или от их имени.