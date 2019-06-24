|
Адам Квятковски: При проведении III Европейских игр в Польше будем учитывать белорусский опыт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Объединять людей, способствовать мирному урегулированию межнациональных конфликтов – одна из задач спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как использовать силу такой дипломатии, обсуждали на конференции в Минске. Тему впервые подняли в рамках Европейских игр.
Как отметили организаторы, спортивная дипломатия способна если не решать, то по крайней мере способствовать решению многих международных конфликтов.
Примером объединительной силы спорта может служить выступление на Олимпиаде объединенной команды Северной и Южной Кореи. И это не единственный случай.
В VIP-ложе во время соревнований часто встречаются политики, которые вне стадиона не ведут переговоры. А на трибуне в неформальной обстановке может быть заложен фундамент дальнейшего политического диалога. Собственно о том, как эффективно использовать возможности спортивной дипломатии, и говорили сегодня в Минске.
Янез Кочиянчич, президент Европейских олимпийских комитетов:
Минск – город, который живет спортом. Что же касается дипломатии, то спорт вносит большой вклад в формирование международных отношений. Иногда он более эффективен там, где бессильна классическая дипломатия.
Евгений Задрутский, советник-консультант Белорусского института стратегических исследований:
Не случайно на II Европейских играх была заложена традиция эстафеты с символичным названием «Пламя мира». Она прошла по восьми европейским странам.
Идею объединения организаторы положили в основу соревнований. Универсальный язык спорта можно использовать и в продвижении целей устойчивого развития. Так, в Минске комфортные условия создали для болельщиков с инвалидностью. Кстати, II Европейские игры стали мероприятием без табака.
В следующий раз соревнования пройдут в Кракове. Польские организаторы уже изучают белорусский опыт.
Адам Квятковски, государственный секретарь канцелярии президента Польши:
Приглашаем всех в Краков на III Европейские игры!
В сегодняшней встрече приняли участники эксперты, дипломаты, представители министерств и ведомств, олимпийских комитетов, высокопоставленные лица, отечественные и зарубежные аналитики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Объединять людей, способствовать мирному урегулированию межнациональных конфликтов – одна из задач спорта, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)