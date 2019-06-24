Адам Квятковски: При проведении III Европейских игр в Польше будем учитывать белорусский опыт

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Объединять людей, способствовать мирному урегулированию межнациональных конфликтов – одна из задач спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как использовать силу такой дипломатии, обсуждали на конференции в Минске. Тему впервые подняли в рамках Европейских игр.

Как отметили организаторы, спортивная дипломатия способна если не решать, то по крайней мере способствовать решению многих международных конфликтов.













Примером объединительной силы спорта может служить выступление на Олимпиаде объединенной команды Северной и Южной Кореи. И это не единственный случай.

В VIP-ложе во время соревнований часто встречаются политики, которые вне стадиона не ведут переговоры. А на трибуне в неформальной обстановке может быть заложен фундамент дальнейшего политического диалога. Собственно о том, как эффективно использовать возможности спортивной дипломатии, и говорили сегодня в Минске.





Янез Кочиянчич, президент Европейских олимпийских комитетов:

Прежде всего, хочу еще раз отметить отличную организацию самих Игр. Куда бы ты ни пришел: на соревнования, церемонию награждения, атмосфера царит фантастическая.

Минск – город, который живет спортом. Что же касается дипломатии, то спорт вносит большой вклад в формирование международных отношений. Иногда он более эффективен там, где бессильна классическая дипломатия.





Евгений Задрутский, советник-консультант Белорусского института стратегических исследований:

Съезжаются гости из разных стран мира в честь Европейских игр, как правило, это высокопоставленные лица. Задача просто их собрать вместе, чтобы они обсудили какие-то проблемы, в том числе, возможно, для решения международных проблем, которые могут иметь место в данный момент в Европе.





Не случайно на II Европейских играх была заложена традиция эстафеты с символичным названием «Пламя мира». Она прошла по восьми европейским странам.

Идею объединения организаторы положили в основу соревнований. Универсальный язык спорта можно использовать и в продвижении целей устойчивого развития. Так, в Минске комфортные условия создали для болельщиков с инвалидностью. Кстати, II Европейские игры стали мероприятием без табака.

В следующий раз соревнования пройдут в Кракове. Польские организаторы уже изучают белорусский опыт.





Адам Квятковски, государственный секретарь канцелярии президента Польши:

Европейские игры в Минске организованы очень хорошо. Конечно, при проведении следующих соревнований в Польше будем учитывать белорусский опыт. Постараемся не опускать заданную в Минске планку.

Приглашаем всех в Краков на III Европейские игры!

В сегодняшней встрече приняли участники эксперты, дипломаты, представители министерств и ведомств, олимпийских комитетов, высокопоставленные лица, отечественные и зарубежные аналитики.











