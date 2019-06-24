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4 месяца реабилитации. Как закончилась история кота, выброшенного из окна в Серебрянке
Источник материала: СТВ
Историями про жестокое обращение с животными то и дело шокируют новостные ленты. Несколько месяцев назад в эфире программы
Изначально врачи давали неутешительный прогноз.
Сейчас её питомец уверенно поправляется, ест сам и заново учится ходить.
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Историями про жестокое обращение с животными то и дело шокируют новостные ленты. Несколько месяцев назад в эфире программы «Добро пожаловаться» вышел сюжет про...
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