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4 месяца реабилитации. Как закончилась история кота, выброшенного из окна в Серебрянке

25.06.2019 16:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Историями про жестокое обращение с животными то и дело шокируют новостные ленты. Несколько месяцев назад в эфире программы «Добро пожаловаться» вышел сюжет про кота, которого хозяин выбросил из окна.

«Засмеялся и ушёл». В Серебрянке выбросили кота с 4 этажа. Накажут ли живодёра?

Изначально врачи давали неутешительный прогноз.

4 месяца реабилитации. Как закончилась история кота, выброшенного из окна в Серебрянке

Но спустя 4 месяца реабилитации новая хозяйка Маркиза прислала в редакцию вот это видео.

4 месяца реабилитации. Как закончилась история кота, выброшенного из окна в Серебрянке

Сейчас её питомец уверенно поправляется, ест сам и заново учится ходить.

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Историями про жестокое обращение с животными то и дело шокируют новостные ленты. Несколько месяцев назад в эфире программы «Добро пожаловаться» вышел сюжет про...
 
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