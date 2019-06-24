4 месяца реабилитации. Как закончилась история кота, выброшенного из окна в Серебрянке

Источник материала: СТВ

Историями про жестокое обращение с животными то и дело шокируют новостные ленты. Несколько месяцев назад в эфире программы «Добро пожаловаться» вышел сюжет про кота, которого хозяин выбросил из окна.

«Засмеялся и ушёл». В Серебрянке выбросили кота с 4 этажа. Накажут ли живодёра?

Изначально врачи давали неутешительный прогноз.





Но спустя 4 месяца реабилитации новая хозяйка Маркиза прислала в редакцию вот это видео.





Сейчас её питомец уверенно поправляется, ест сам и заново учится ходить.