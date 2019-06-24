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Василий Кириенко выиграл золото в гонке с раздельным стартом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Золотым стал пятый день Игр для нашей страны. Победу празднует Василий Кириенко. Белорусский велосипедист выиграл гонку с раздельным стартом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отметим, на I Европейских играх в Баку он также был чемпионом в этой дисциплине.
Еще до начала старта атлет в интервью нашему корреспонденту отметил, что минская дистанция имеет ряд особенностей.
И все это не помешало нашему чемпиону. Итак, победитель индивидуальной гонки с раздельным стартом – Василий Кириенко. С успехом спортсмена поздравил Президент Беларуси.
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Новости Беларуси. Золотым стал пятый день Игр для нашей страны. Победу празднует Василий Кириенко. Белорусский велосипедист выиграл гонку с раздельным стартом,...
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