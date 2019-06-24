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Василий Кириенко выиграл золото в гонке с раздельным стартом

25.06.2019 16:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Золотым стал пятый день Игр для нашей страны. Победу празднует Василий Кириенко. Белорусский велосипедист  выиграл гонку с раздельным стартом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отметим, на I Европейских играх в Баку он также был чемпионом в этой дисциплине.

Еще до начала старта атлет в интервью нашему корреспонденту отметил, что минская дистанция имеет ряд особенностей.

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Василий Кириенко выиграл золото в гонке с раздельным стартом

И все это не помешало нашему чемпиону. Итак, победитель индивидуальной гонки с раздельным стартом – Василий Кириенко. С успехом спортсмена поздравил Президент Беларуси.

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Василий Кириенко выиграл золото в гонке с раздельным стартом

Василий Кириенко выиграл золото в гонке с раздельным стартом

Василий Кириенко выиграл золото в гонке с раздельным стартом

Василий Кириенко выиграл золото в гонке с раздельным стартом

Люди в материале: Василий Кириенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Золотым стал пятый день Игр для нашей страны. Победу празднует Василий Кириенко. Белорусский велосипедист  выиграл гонку с раздельным стартом,...
 
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