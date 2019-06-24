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Ворона стоит на крыльях, как горилла. Пользователи соцсетей были поражены позой птицы
Источник материала: СТВ
Новости Японии. В Нагое местный житель снял на видео ворону в необычной позе. Птица выглядит как заядлая посетительница тренажёрного зала.
«Спасибо за утренний шок. Это вредно для сердца», – прокомментировал свой
Как
Орнитолог пояснил, что эффект возник из-за ракурса. Ворона подняла хвост и опустила крылья, за счёт чего и появилась иллюзия «мышц». Исследователь сделал ещё одно предположение: возможно, ворона устала и проголодалась.
Что касается автора видеозаписи, которая набрала более 9,5 миллиона просмотров, он не делал каких-либо предположений.
Недавно мы рассказывали о другом волнующем зрелище.
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Новости Японии. В Нагое местный житель снял на видео ворону в необычной позе. Птица выглядит как заядлая посетительница тренажёрного зала. «Спасибо за утренний...
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