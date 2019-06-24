Ворона стоит на крыльях, как горилла. Пользователи соцсетей были поражены позой птицы

Источник материала: СТВ

Новости Японии. В Нагое местный житель снял на видео ворону в необычной позе. Птица выглядит как заядлая посетительница тренажёрного зала.

«Спасибо за утренний шок. Это вредно для сердца», – прокомментировал свой ролик пользователь Twitter Keita Simpson.



Фото: twitter.com/keita_simpson

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на исследователя из Вашингтонского университета, в действиях вороны нет ничего странного – она просто загорает. Это полезно, потому что нахождение под лучами Солнца уменьшает количество бактерий и клещей на крыльях.

Орнитолог пояснил, что эффект возник из-за ракурса. Ворона подняла хвост и опустила крылья, за счёт чего и появилась иллюзия «мышц». Исследователь сделал ещё одно предположение: возможно, ворона устала и проголодалась.



Фото: twitter.com/keita_simpson

Что касается автора видеозаписи, которая набрала более 9,5 миллиона просмотров, он не делал каких-либо предположений.

Недавно мы рассказывали о другом волнующем зрелище.