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Ворона стоит на крыльях, как горилла. Пользователи соцсетей были поражены позой птицы

25.06.2019 16:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. В Нагое местный житель снял на видео ворону в необычной позе. Птица выглядит как заядлая посетительница тренажёрного зала.  

«Спасибо за утренний шок. Это вредно для сердца», – прокомментировал свой ролик пользователь Twitter Keita Simpson.  

Ворона стоит на крыльях, как горилла. Пользователи соцсетей были поражены позой птицы
Фото: twitter.com/keita_simpson  

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на исследователя из Вашингтонского университета, в действиях вороны нет ничего странного – она просто загорает. Это полезно, потому что нахождение под лучами Солнца уменьшает количество бактерий и клещей на крыльях.  

Орнитолог пояснил, что эффект возник из-за ракурса. Ворона подняла хвост и опустила крылья, за счёт чего и появилась иллюзия «мышц». Исследователь сделал ещё одно предположение: возможно, ворона устала и проголодалась.  

Ворона стоит на крыльях, как горилла. Пользователи соцсетей были поражены позой птицы
Фото: twitter.com/keita_simpson  

Что касается автора видеозаписи, которая набрала более 9,5 миллиона просмотров, он не делал каких-либо предположений.  

Недавно мы рассказывали о другом волнующем зрелище.  

Питон проглотил аллигатора целиком – здесь подробнее.  

Люди в материале: Keita Simpson
 
 
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Новости Японии. В Нагое местный житель снял на видео ворону в необычной позе. Птица выглядит как заядлая посетительница тренажёрного зала.   «Спасибо за утренний...
 
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