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Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото

25.06.2019 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня на завтрак испечём банановый хлеб. Рецепт мне достался от моей подруги, которая живёт сейчас в Калифорнии. Нам потребуются: бананы, грецкие орехи, сливочное масло, шоколад, какао, яйца, мука, ванилин, разрыхлитель, сахар.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото

А подсластит нашу выпечку арахисовая паста. Приготовим её из арахиса, подсолнечного масла и сахарной пудры.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото

Первым делом 150 гр грецких орехов измельчаем. Поджариваем их немного в духовке, 7-10 минут.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото

4 спелых банана нарезаем.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото

Взбиваем 2 яйца.

Орехи поджарились – даём им остыть.

Масло сливочное размягчённое отправляем к яйцам + щепотка соли. Сюда же отправляем нарезанные бананы. Перемешиваем.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото

220 гр муки просеиваем через сито.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото

Смешиваем 100 гр сахара, разрыхлитель и ванильный сахар. Всё отправляем к бананам с яйцами. Тщательно перемешиваем.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото

Дробим на кусочки шоколад. Все ингредиенты соединяем с тестом – орехи и шоколад.

Татьяна Бородкина:
Тесто должно получиться, как на оладьи: не слишком жидкое, но и не сильно густое.

Духовку предварительно разогреваем на 180 гр.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото

Выкладываем в форму примерно 20 гр сливочного масла. Смазываем и дно, и края.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото

Вместо панировочных сухарей присыпаем форму какао.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото


Отправляем тесто в форму и запекаем в духовке 1 час.

Арахисовая паста

300 гр арахиса обжариваем на сковородке. Посыпаем щепоткой соли в конце жарки, остужаем.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото

Отправляем арахис в блендер, добавляем 4 ст. ложки подсолнечного масла и около 3 ст. ложек сахарной пудры. Измельчаем в блендере.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото

Готов банановый хлеб. Достаем из формы готовый хлеб только после того, как он остыл.

Смазать ломтики бананового хлеба можно как арахисовой пастой, так и сливочным маслом.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото

Блюдо готово! Приятного аппетита!

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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:Сегодня на завтрак испечём банановый хлеб. Рецепт мне достался от моей подруги, которая живёт сейчас в Калифорнии. Нам...
 
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