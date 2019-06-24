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Генпрокуратура: Втюрин признал вину и сотрудничает со следствием

25.06.2019 17:31 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По информации заместителя генерального прокурора Алексея Стука, экс-заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Андрей Втюрин признал свою вину и начал сотрудничество со следствием.

Об этом Стук сообщил журналистам 25 июня, комментируя работу над некоторыми уголовными делами.

Напомним, что первая информация о возможном задержании Втюрина появилась 29 апреля. Сообщалось, что заместитель генерального секретаря Совета безопасности Беларуси полковник Андрей Втюрин был задержан КГБ за получение крупной взятки в 150 тысяч долларов.

30 мая был опубликован указ Александра Лукашенко об увольнении Втюрина с поста генерального секретаря Совета безопасности за дискредитацию воинского звания неназванным проступком.

В конце апреля стало известно, что гендиректор Белтелекома Сергей Сиводедов также задержан. Стук сегодня подтвердил, что его дело связано с делом Втюрина.

Российские СМИ предположили, что Втюрина арестовали за слив информации. Затем КГБ официально подтвердил, что чиновника действительно задержали с поличным за получение взятки от россиян. Сообщался и размер взятки - 148,6 тысяч долларов.

4 июня генпрокурор Александр Конюк сообщил, что дело Втюрина находится под строгим надзором.

 
 
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По информации заместителя генерального прокурора Алексея Стука, экс-заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Андрей Втюрин признал свою вину и начал...
 
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