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Генпрокуратура: Втюрин признал вину и сотрудничает со следствием
Источник материала: БДГ
По информации заместителя генерального прокурора Алексея Стука, экс-заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Андрей Втюрин признал свою вину и начал сотрудничество со следствием.
Об этом Стук сообщил журналистам 25 июня, комментируя работу над некоторыми уголовными делами.
Напомним, что первая информация о возможном задержании Втюрина
30 мая был
В конце апреля стало известно, что гендиректор Белтелекома Сергей Сиводедов также задержан. Стук сегодня подтвердил, что его дело связано с делом Втюрина.
Российские СМИ
4 июня генпрокурор Александр Конюк
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По информации заместителя генерального прокурора Алексея Стука, экс-заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Андрей Втюрин признал свою вину и начал...
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