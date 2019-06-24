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Кикабидзе: Слухи о моей смерти сильно преувеличены

25.06.2019 17:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известнейший советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что якобы умер.

В своем фейсбуке он опубликовал фото с весьма популярным, хоть и не весьма приличным дестом и подписью: "Как сказал великий Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены»".

Сейчас Вахтангу Кикабидзе 80 лет, но, судя по фото, он вполне здоров и полон энергии.



 
 
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Известнейший советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что якобы умер.
 
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