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Кикабидзе: Слухи о моей смерти сильно преувеличены
Источник материала: Партизан
Известнейший советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что якобы умер.
В своем фейсбуке он опубликовал фото с весьма популярным, хоть и не весьма приличным дестом и подписью: "Как сказал великий Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены»".
Сейчас Вахтангу Кикабидзе 80 лет, но, судя по фото, он вполне здоров и полон энергии.
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Известнейший советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что якобы умер.
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