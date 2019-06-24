Кикабидзе: Слухи о моей смерти сильно преувеличены

В своем фейсбуке он опубликовал фото с весьма популярным, хоть и не весьма приличным дестом и подписью: "Как сказал великий Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены»".





Сейчас Вахтангу Кикабидзе 80 лет, но, судя по фото, он вполне здоров и полон энергии.







