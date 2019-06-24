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Вице-президент UEC: органы безопасности в Минске говорили, что нереально провести шоссейные гонки в городе, но мы доказали, что это не так

25.06.2019 17:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников заявил, что его организация в целом довольна тем, как местный оргкомитет подготовился к Европейским играм-2019 в Минске.

- Мы довольны тем, как местный оргкомитет Европейских игр подготовился к соревнованиям по велоспорту. Минск отработал хорошо, а те мелкие детали, которые возникали, мы решили. И самое главное, обозначили, что соревнования можно проводить в городе — я сейчас говорю о шоссейных гонках. Местные органы безопасности говорили, что это нереально, но мы доказали, что это не так. Все возможно, главное проинформировать заранее людей. И вообще нужно приучать людей к таким соревнованиям, их требованиям по объездам и прочему. 

Так что теперь на будущее у них есть место, где проводить такие гонки. И, например, не будет проблем с тем, чтобы принять, скажем, чемпионат Евр

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников заявил, что его организация в целом довольна тем, как местный оргкомитет подготовился к...
 
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