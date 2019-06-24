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Генпрокуратура покрывает МВД: нарушений при массовом задержании цыган не было

25.06.2019 17:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генпрокуратура не выявила правонарушений в действиях милиции, "отрабатывавших" диаспору цыган в Могилеве в рамках расследования гибели сотрудника ГАИ Евгения Потаповича.

"У сотрудников милиции были полные основания таким образом массово проверять, и, как в оперативной работе говорят, "отрабатывать" цыганские диаспоры". Потому что вы все знаете, какую смску бросил покойный Потапович", - заявил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук на пресс-конференции в Минске во вторник.

"Образованная распоряжением генерального прокурора бригада (...) провела соответствующую проверку в отношении работников милиции, каких-либо незаконных действий, превышения власти не установлено", - цитирует замгенпрокурора interfax.by

В то же время, добавил Стук, были установлены "определенные нарушения процессуально-исполнительного законодательства - представления административных протоколов". "На них обращено внимание, они устранены. (...) Направлено представление министру внутренних дел", - сообщил он.

Замгенпрокурора также обратил внимание, что "ни одного заявления (на действия милиции - ИФ) от лиц цыганской национальности не поступило".

Напомним, 16 мая в Могилевском районе был обнаружен мертвым сотрудник ГАИ. По информации ряда белорусских Telegram-каналов, милиционер был похищен неизвестными лицами цыганской или кавказской национальности на "Волге" с российскими регистрационными знаками. 

После этого появилась информация о массовых задержаниях цыган в Могилеве. Брали всех подряд - подростков, мужчин и женщин. Женщин и подростков отпустили только к утру, мужчин продержали более суток и стали отпускать только после того, как у следствия основной стала версия суицида.

Позже цыгане сравнили действия сотрудников МВД с действиями нацистов во время Второй мировой войны.


Тем не менее министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, что задержания цыган были обоснованными и ведомство не намерено извиняться перед цыганами за задержания. "У министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыган", - сказал он. 

Однако в тот же день глава Администрации президента Наталья Кочанова по поручению Лукашенко в Могилеве встретилась с представителями местной цыганской диаспоры и принесла им извинения.

В конце мая Генпрокуратура сообщила о создании рабочей группы, которая даст оценку действиям сотрудников органов внутренних дел при задержании лиц цыганской национальности в рамках расследования этого дела.


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Генпрокуратура не выявила правонарушений в действиях милиции, "отрабатывавших" диаспору цыган в Могилеве в рамках расследования гибели сотрудника ГАИ Евгения...
 
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