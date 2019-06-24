Генпрокуратура покрывает МВД: нарушений при массовом задержании цыган не было

Алексей Стук на пресс-конференции в "У сотрудников милиции были полные основания таким образом массово проверять, и, как в оперативной работе говорят, "отрабатывать" цыганские диаспоры". Потому что вы все знаете, какую смску бросил покойный Потапович", - заявил заместитель генерального прокурора Беларусина пресс-конференции в Минске во вторник.





interfax.by "Образованная распоряжением генерального прокурора бригада (...) провела соответствующую проверку в отношении работников милиции, каких-либо незаконных действий, превышения власти не установлено", - цитирует замгенпрокурора





В то же время, добавил Стук, были установлены "определенные нарушения процессуально-исполнительного законодательства - представления административных протоколов". "На них обращено внимание, они устранены. (...) Направлено представление министру внутренних дел", - сообщил он.





Замгенпрокурора также обратил внимание, что "ни одного заявления (на действия милиции - ИФ) от лиц цыганской национальности не поступило".





Напомним, 16 мая в Могилевском районе был обнаружен мертвым сотрудник ГАИ. По информации ряда белорусских Telegram-каналов, милиционер был похищен неизвестными лицами цыганской или кавказской национальности на "Волге" с российскими регистрационными знаками.





После этого появилась информация о массовых задержаниях цыган в Могилеве. Брали всех подряд - подростков, мужчин и женщин. Женщин и подростков отпустили только к утру, мужчин продержали более суток и стали отпускать только после того, как у следствия основной стала версия суицида.





Позже цыгане сравнили действия сотрудников МВД с действиями нацистов во время Второй мировой войны.









Тем не менее министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, что задержания цыган были обоснованными и ведомство не намерено извиняться перед цыганами за задержания. "У министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыган", - сказал он.





Однако в тот же день глава Администрации президента Наталья Кочанова по поручению Лукашенко в Могилеве встретилась с представителями местной цыганской диаспоры и принесла им извинения.





В конце мая Генпрокуратура сообщила о создании рабочей группы, которая даст оценку действиям сотрудников органов внутренних дел при задержании лиц цыганской национальности в рамках расследования этого дела.



