В Беларуси рассматривают помилование осужденного за шпионаж украинца









"Он подавал прошение о помиловании. Комиссия его рассматривает", - сказал Стук на пресс-конференции в Минске





Замгенпрокурора отметил, что "окончательное решение отложено до наступления определенных условий", не пояснив, о каких условиях идет речь.





О задержании Шаройко стало известно 20 ноября 2017 года. Тогда в Комитете госбезопасности Беларуси, заявили, будто координацию разведывательной деятельности осуществлял сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Минске. Скворцов был выслан из Беларуси.





Украина, руководствуясь принципом взаимности, выслала из страны белорусского дипломата.









19 февраля 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к восьми годам лишения свободы за шпионаж. В Комитете госбезопасности Беларуси заявили, что Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за вознаграждение собирали для него сведения разведывательного характера.





Ранее КГБ Беларуси заявлял, что украинца могут помиловать.



