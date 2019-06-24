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В Беларуси рассматривают помилование осужденного за шпионаж украинца

25.06.2019 17:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинский журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси за шпионаж на восемь лет лишения свободы, подал прошение о помиловании. Об этом во вторник, 25 июня, заявил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, сообщает Интерфакс-Украина.



"Он подавал прошение о помиловании. Комиссия его рассматривает", - сказал Стук на пресс-конференции в Минске.

Замгенпрокурора отметил, что "окончательное решение отложено до наступления определенных условий", не пояснив, о каких условиях идет речь.

О задержании Шаройко стало известно 20 ноября 2017 года. Тогда в Комитете госбезопасности Беларуси, заявили, будто координацию разведывательной деятельности осуществлял сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Минске. Скворцов был выслан из Беларуси.

Украина, руководствуясь принципом взаимности, выслала из страны белорусского дипломата.


19 февраля 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к восьми годам лишения свободы за шпионаж. В Комитете госбезопасности Беларуси заявили, что Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за вознаграждение собирали для него сведения разведывательного характера. 

Ранее КГБ Беларуси заявлял, что украинца могут помиловать.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Украинский журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси за шпионаж на восемь лет лишения свободы, подал прошение о помиловании. Об этом во вторник, 25 июня, заявил...
 
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