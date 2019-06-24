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Что происходит в Минске в первые дни Европейских игр?

25.06.2019 17:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Что происходит в Минске в первые дни Европейских игр?
Фото: / TUT.by

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Спортивное событие подобного масштаба в последний раз проходило в Минске в 2014 году, когда белорусская столица принимала Чемпионат мира по хоккею. Нынешний форум ознаменовался сразу 15 видами спорта и более 4 тыс. атлетов.

Что происходит в Минске в первые дни Европейских игр? Следующие Европейские игры пройдут в польском Кракове

С первых дней соревнований хозяева турнира стали доказывать, что настроены решительно и по итогам трех соревновательных дней завоевали чуть ли не столько же медалей, сколько на предыдущем подобном форуме в 2015 году в Баку. По итогам 24 июня в активе хозяев 38 медалей (11 золотых, 9 серебряных, 18 бронзовых), в общекомандном медальном зачете сборная Беларуси занимает второе место. Лидирует в зачете команда России – 48 наград (22, 12, 14).

Среди примечательных спортивных результатов можно выделить российскую представительницу художественной гимнастики Дину Аверину, которая пока завоевала наибольшее количество наград на турнире – пять, среди которых три золотые. Думается, что побить этот рекорд вряд ли кому-то удастся.

Историческое событие произошло на соревнованиях по стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 м. В смешанном разряде «бронзу» завоевали грузинские спортсмены Нино Салуквадзе и Цотнэ Мачавариани – мать и сын. Интересно, что Салуквадзе – олимпийская чемпионка Сеула-1988 в стрельбе из спортивного пистолета на 25 м. С тех пор она не пропустила ни одной Олимпиады. Представители Грузии в 2016 году стали первой в истории парой мать и сын, которые выступили на Олимпийских играх. Теперь они вошли в историю, впервые завоевав медаль Европейских игр.

Что происходит в Минске в первые дни Европейских игр?
Фото: Sputnik Georgia

В Минске также выступила по-настоящему уникальная спортсменка – польская теннисистка Наталья Партыка. Девушка родилась без правого предплечья, но это не помешало ей войти в топ-50 лучших представительниц настольного тенниса мира, стать пятикратной победительницей Паралимпийских игр, наравне со здоровыми спортсменами поучаствовать в трех Олимпиадах и сыграть в финале женской Лиги чемпионов. В Минске полька дошла до третьего круга одиночных соревнований, обыграв несколько соперниц.

Что происходит в Минске в первые дни Европейских игр?
Фото из открытых источников

ЭХ, ДОРОГИ…

Соревнования в Минске интересны не только спортивными баталиями. Местные жители буквальным образом «ощущают» Игры на себе, даже если никогда не интересовались спортом. Так, в последние дни из-за проведения соревнований по велоспорту по центральным улицам белорусской столицы местным автомобилистам пришлось всерьез «поломать» голову, как добраться до нужной точки, минуя ограниченные участки и не попав в пробку.

Но в автомобильных пробках можно увидеть и нечто прекрасное. В эти дни 25 девушек-регулировщиц обеспечивают безопасность движения на самых оживленных перекрестках Минска. Сотрудницы ДПС прошли для этого строгий кастинг и трехмесячный курс тренировок. Как сообщают в ГАИ, возможно, в будущем девушек-инспекторов станет на дорогах еще больше, если подобная практика понравится жителям и гостям Минска. А пока снимки девушек «уплыли» далеко за пределы столицы.

Что происходит в Минске в первые дни Европейских игр?
Фото: Onliner.by

К Европейским играм также нанесли специальную дорожную разметку и установили знаки. По этим полосам передвигаются только официальные гости Европейских игр-2019: спортсмены, судьи, представители команд и вещательных организаций. Другой транспорт не имеет права двигаться по таким полосам и останавливаться на них. Нарушителям могут выписать штраф.

Кроме того, на время Игр в городе ограничено движение грузовиков. Фуры ездят ранним утром, поздним вечером или ночью.

НЕ УДЕРЖАЛАСЬ НА КАНАТЕ

Несколько дней пользователи Сети обсуждали яркую церемонию открытия Игр. Шоу организаторы сделали зрелищным с помощью современных технологий, в том числе и дополненной реальности. В церемонии были задействованы более 1,3 тыс. человек. Идея церемонии открытия – рассказать всему миру о Беларуси и ее истории. Сценарий разрабатывался российско-белорусскими специалистами.

Что происходит в Минске в первые дни Европейских игр? Во время открытия Европейских игр в Минске гимнастка сорвалась с каната

Зрители окунулись в праздничную атмосферу таинственного Купалья, увидели людей, благодаря которым о Беларуси знают во всем мире. Одним из наиболее трогательных моментов стало прибытие на стадион «Пламени мира» – финальный этап 50-дневной Эстафеты огня.

Случился по время открытия Игр и неприятный инцидент. Во время шоу одна из воздушных гимнасток выполняла в воздухе элемент и сорвалась с каната. Девушке сразу же была оказана первая помощь. К счастью, госпитализация ей не понадобилась. В целом на общую картинку шоу инцидент не повлиял, а многие зрители, которые наблюдали за ним, узнали о произошедшем только на следующий день из новостей в Интернете.

ТАТУ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СПОРТСМЕНКИ

Несмотря на то, что на время Европейских игр в Беларуси действует безвизовый режим для гостей соревнований, туристов в эти в Минске откровенно меньше, чем самих спортсменов. Однако среди них встречаются те, которые в хорошем смысле поражают своим видом или поведением.

Так, в Минск по приглашению Белорусской ассоциации гимнастики приехала 27-летняя испанка Сюзанна Кордоба Дельгадо. В январе девушка набила себе на полруки тату с изображением белорусской грации Екатерины Галкиной. Приятно удивленная спортсменка лично пригласила Сюзанну на II Европейские игры.

«Век гимнасток очень короткий, так что в разное время у меня были разные фаворитки. В юности нравились россиянки Алина Кабаева, Ирина Чащина, болгарка Симона Пешева. Позже – украинка Анна Ризатдинова. Из действующих гимнасток самая любимая – Екатерина Галкина, – отметила испанка в интервью порталу TUT.by. – В 2012 году я набила тату с силуэтом Симоны Пешевой, позже – Анны Ризатдиновой, а в январе решила сделать большой портрет Кати Галкиной».

Что происходит в Минске в первые дни Европейских игр?
Фото: TUT.by

«Это невероятно! Я никогда не слышала, чтобы кто-то набивал тату в честь гимнасток», – сказала немного смущенная Екатерина Галкина.

ФАН-ЗОНЫ

В Минске работают и несколько фан-зон – на площадках у Дворца спорта, «Минск‑Арены» и «Чижовка‑Арены». Главная из них – около Дворца спорта. Она получит название «Европейская».

Здесь проходят презентации стран – участниц соревнований, проводятся показательные выступления по видам спорта, не входящим в основную программу, открыты точки питания, а также продажи сувенирной продукции. Кроме того, проходят мастер‑классы и показательные выступления выдающихся атлетов.

Что происходит в Минске в первые дни Европейских игр?
Фото из открытых источников

К слову, наземный транспорт для болельщиков ходит чаще, а в некоторые дни метро и вовсе не закрывается до 4 часов утра. Примечательно, что к началу Игр белорусские мобильные операторы провели в «подземку» сеть и теперь пользоваться Интернетом и совершать звонки можно, даже находясь в поезде метро.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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