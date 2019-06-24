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2-метровый защитник заключил новый контракт с минским «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Самый рослый защитник минского «Динамо» Олег Евенко еще на год заключил контракт с минским «Динамо», сообщает
Олег Евенко перебрался в минское «Динамо» прошлым летом — после девяти лет за океаном. Соглашение с «зубрами» стало первым профессиональным контрактом воспитанника «Юности» в Европе.
В первом кахаэловском сезоне Евенко сыграл в 44 матчах и набрал 3 (2+1) очка при 67 минутах штрафа. Кроме того, защитник попал в состав национальной сборной Беларуси на чемпионат мира в дивизионе IA и помог ей вернуться в элиту.
На ЧМ в Нур-Султане самый габаритный защитник сборной и один из самых рослых игроков КХЛ (рост — 201 см, вес — 104 кг) был ассистентом капитана и выходил на лед во всех пяти поединках, забросив победную шайбу в важнейшем матче со словенцами (4:1).
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Самый рослый защитник минского «Динамо» еще на год заключил контракт с минским «Динамо».
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