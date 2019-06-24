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Игорь Николаев показал милое фото со своей трехлетней дочерью
25.06.2019 18:15 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Семейное фото было сделано в Юрмале, куда артист со своей супругой и трехлетней дочкой Вероникой отправился на национальный праздник Лиго. Игорь Николаев подписал пост: "Праздник Ligo - сон в летнюю ночь! Потрясающий закат! Самая короткая ночь в году! Костров, правда, так и не дождались - Вероничке пора спать..."
Фанаты творчества Игоря Николаева отметили, что семья выглядит фантастически, а маленькая Вероника "прихорошенькая". Напомним, трехлетняя Вероника — единственный общий ребенок Игоря Ниеолаева и его жены Юлии. Кроме этого, у музыканта есть взрослая дочь Юлия.
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Семейное фото было сделано в Юрмале, куда артист со своей супругой и трехлетней дочкой Вероникой отправился на национальный праздник Лиго.
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