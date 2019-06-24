Игорь Николаев показал милое фото со своей трехлетней дочерью



Музыкант Игорь Николаев опубликовал атмосферную фотографию со своей маленькой дочерью. Ярким снимком он поделился в Instagram.

Семейное фото было сделано в Юрмале, куда артист со своей супругой и трехлетней дочкой Вероникой отправился на национальный праздник Лиго. Игорь Николаев подписал пост: "Праздник Ligo - сон в летнюю ночь! Потрясающий закат! Самая короткая ночь в году! Костров, правда, так и не дождались - Вероничке пора спать..."

Фанаты творчества Игоря Николаева отметили, что семья выглядит фантастически, а маленькая Вероника "прихорошенькая". Напомним, трехлетняя Вероника — единственный общий ребенок Игоря Ниеолаева и его жены Юлии. Кроме этого, у музыканта есть взрослая дочь Юлия.

Источник: БЕЛТА.

