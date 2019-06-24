Александр Лукашенко пожелал выпускникам воплощать мечты в жизнь и работать на результат

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко пожелал выпускникам воплощать мечты в жизнь и работать на конкретный, полезный людям результат.

Об этом глава государства заявил на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования, передает корреспондент БЕЛТА .

«Нашей белорусской молодежи я хочу пожелать, чтобы, моделируя свое будущее, вы понимали: все, что мы делаем, — делаем не для красивой картинки в социальных сетях. Хоть это и модно сейчас — жить онлайн в интернете. Но мечты нужно воплощать в реальной жизни, и вам придется это делать, работать на конкретный, полезный людям результат», — сказал Президент.

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