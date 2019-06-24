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След на родной земле

25.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

След на родной земле

В литературно-историческом музее Беняконской средней школы открылась новая экспозиция. Документы, воспоминания, награды и личные вещи знаменитого земляка Владимира Трофимовича Черника, председателя Гродненской областной коллегии адвокатов, заняли здесь почетное место.


След на родной земле
След на родной земле

В Год малой родины коллеги, преемники и родственники В.Т. Черника, объединив усилия для сохранения светлой памяти о нем, выступили с инициативой открытия выставки. И не где-нибудь, а именно в родной школе Владимира Трофимовича. К слову, он был выпускником первого выпуска Беняконской СШ, серебряным медалистом. Для нынешних учеников эта личность может послужить маяком в сложных жизненных ситуациях, стать примером для подражания и, конечно же, гордостью. Ребенком Владимир Трофимович пережил военное лихолетье, вместе с родителями и двумя братьями был в лидском гетто. А спустя три года после войны случилась трагедия — школьник лишился правой ноги и левой руки. Но, несмотря на увечье, смог получить прекрасное образование, реализоваться в профессии.

 На торжественном открытии именной экспозиции присутствовали нынешний председатель Гродненской областной коллегии адвокатов Вадим Черепица, его заместитель Наталья Гончарук, заместитель начальника отдела образования райисполкома Павел Тарчинский, администрация школы во главе с директором Людмилой Силицкой и близкие родственники Владимира Трофимовича.


След на родной земле
След на родной земле

Член областного суда, заслуженный юрист Республики Беларусь В.Т. Черник жил, учился, а потом некоторое время работал в нашем районе. Трудиться он начал заведующим юридической консультацией Радунского района. Приобретая опыт адвокатской работы, квалифицированно отстаивал интересы своих подзащитных и доверителей в суде. Затем его направили работать в Сморгонь, позже избрали судьей Вороновского района. Под председательством Владимира Трофимовича за 25 лет судейства рассмотрены сотни томов дел. Высокий авторитет Гродненской областной коллегии адвокатов на протяжении 20 лет поддерживался именно благодаря Владимиру Трофимовичу. В.Т. Черник был профессионалом своего дела, человеком с тонкой психологией, умеющим слушать и слышать. В 2008 году его не стало…


След на родной земле
След на родной земле

Короткий биографический рассказ ребят-экскурсоводов о заслуженном земляке дополняли теплые воспоминания родственников об этом человеке. А экспозицию пополнил очерк о Владимире Трофимовиче Чернике.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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В литературно-историческом музее Беняконской средней школы открылась новая экспозиция. Документы, воспоминания, награды и личные вещи знаменитого земляка...
 
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