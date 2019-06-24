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В Беларуси с 1 июля подорожают многие марки сигарет. Некоторые - сразу на 10 копеек
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с 1 июля подорожают многие марки сигарет. Об этом сообщают в Министерстве по налогам и сборам.
Гродненская табачная фабрика «Неман» повышает цены, к примеру, на "Премьер", "Премьер 7", Minsk city, Minsk capital — до 1,14 рубля (сейчас — 1,1 рубля), "Премьер QS", Minsk city QS, Minsk capital QS — до 1,04 рубля (сейчас — 1 рубль), NZ 8, NZ 10, NZ 6 — до 1,24 рубля (сейчас — 1,2 рубля), NZ Black, NZ Gold, Queen Charm, Queen Elegance, Queen Menthol, Queen SUPERSLIMS — до 1,19 рубля (сейчас — 1,15 рубля), NZ BLACK COMPACT, NZ GOLD COMPACT — до 1,07 рубля (сейчас — 1,03 рубля), NZ BLACK QS, NZ GOLD QS — до 1,18 рубля (сейчас — 1,14 рубля), NZ Safari, NZ Safari 4 — до 1,27 рубля (сейчас — 1,23 рубля), а сигареты Vogue — до 3,7 рубля (сейчас 3,6 рубля).
Компания «Табак-инвест» также поднимает с 1 июля ценник на многие марки сигарет. К примеру, "Корона", "Корона голубая", "Корона слим 100", "Корона голубая слим 100" подорожают до 1,17 рубля (сейчас — 1,15 рубля), LD Club Lounge, LD Club Lounge Blanche, LD Impulse Compact — до 2,3 рубля (сейчас — 2,29 рубля), Monte Carlo Super Slims Fresh, Monte Carlo Super Slims Azure, Monte Carlo Super Slims Lilac — до 2,2 рубля (сейчас — 2,15 рубля), Camel Blue (синий), Camel Blue, Camel Yellow — до 2,49 рубля (сейчас — 2,44 рубля).
Предприятие «Беларусьторг» с 1 июля повысит цены в том числе на Vogue LA CIGARETTE LILAS, Vogue LA CIGARETTE MENTHE — до 3,7 рубля (сейчас — 3,6 рубля), Davidoff Blue, Davidoff Classic, Davidoff Classic Slims, Davidoff Gold, Davidoff Gold Slims — до 3,4 рубля (сейчас — 3,3 рубля).
Импортер сигарет «ЭНЕРГО-ОИЛ» не будет с 1 июля повышать цены.
Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа
Напомним, в странах ЕАЭС — Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане и Армении —
В нашей стране продают сигареты трех ценовых категорий, для каждой из которых установлена отдельная ставка акциза. Так, для первой ценовой категории с 1 января этого года ставку подняли до 20,71 рубля (в 2018 году было 18,83 рубля), второй категории — до 52,21 рубля (было — 47,46 рубля), для третьей — до 59,86 рубля (было — 54,42 рубля). При этом на второе полугодие власти
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В Беларуси с 1 июля подорожают многие марки сигарет. Об этом сообщают в Министерстве по налогам и сборам.
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