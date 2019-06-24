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Дискаунтер «Светофор» откроется возле «Нон-Стопа» в начале августа

25.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Дискаунтер «Светофор» откроется возле «Нон-Стопа» в начале августа

Солигорский магазин «Светофор» будет работать до конца июня. А какова дальнейшая судьба торгового объекта, позиционирующего себя как магазин низких цен?

Стало известно, что новый магазин «Светофор» планируется открыть 5 августа по адресу: Минская обл., Слуцкий район, автодорога Р23, 100-й км, здание 3 (возле здания МРЭО ГАИ). Об этом сообщила администрация торгового объекта, пишет «Лидер-Пресс».

Что по этому повод думают солигорские посетители магазина? Большинство комментариев были такими (орфография и пунктуация сохранены. – Прим. авт.):

  • «Неужели ближе не нашлось. Магазин для меня потерян» (Сергей Лебединский),
  • «Бред вообще!!! Зачем так далеко? Подыскали что нибудь ближе и переехали. Ради 50 р в чеке никто не попрется в Слуцк.. Жаль.. Не плохой был магазин..» (Татьяна Михалюк),
  • «Печалька! нет смысла так далеко ездить к вам в магазин!!!» (Оля Фомина),
  • «Жаль, далековато» (Леся Бобровник), «В Слуцк я, точно, не поеду. Очень жаль» (Лана Орлова),
  • «Еще бы в Минск перебрались» (Татьяна Чадович).

На что администраторы группы ответили: «Пока открываем объект в Слуцке, в Солигорске ищем помещение». Что породило новый повод для размышлений, и Олег Могилевец, например, высказался так:

  • «В Солигорске магазину «Светофор» в ближайшее время помещение не дадут».

Стоит отметить, что среди комментирующих новость нашлись и те, кого она порадовала:

  • «Ураааа!!! Зато к нам ближе!!!!! (Светлана Черкас),
  • «Ура очень рады что переезжаете к нам) Ездили к вам из Слуцка, теперь будем ещё чаще)» (Алинка Гончарик),
  • «Уррааа!!! Мы ждём открытия» (Ольга Рылач),
  • «Ураааа» (Елена Метяжок).

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Стало известно, что новый магазин «Светофор» планируется открыть 5 августа по адресу: Минская обл., Слуцкий район, автодорога Р23, 100-й км, здание 3 (возле здания МРЭО...
 
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