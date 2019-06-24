Дискаунтер «Светофор» откроется возле «Нон-Стопа» в начале августа

Источник материала: Слуцк Город





Солигорский магазин «Светофор» будет работать до конца июня. А какова дальнейшая судьба торгового объекта, позиционирующего себя как магазин низких цен?

Стало известно, что новый магазин «Светофор» планируется открыть 5 августа по адресу: Минская обл., Слуцкий район, автодорога Р23, 100-й км, здание 3 (возле здания МРЭО ГАИ). Об этом сообщила администрация торгового объекта, пишет «Лидер-Пресс».

Что по этому повод думают солигорские посетители магазина? Большинство комментариев были такими (орфография и пунктуация сохранены. – Прим. авт.):

«Неужели ближе не нашлось. Магазин для меня потерян» (Сергей Лебединский),

«Бред вообще!!! Зачем так далеко? Подыскали что нибудь ближе и переехали. Ради 50 р в чеке никто не попрется в Слуцк.. Жаль.. Не плохой был магазин..» (Татьяна Михалюк),

«Печалька! нет смысла так далеко ездить к вам в магазин!!!» (Оля Фомина),

«Жаль, далековато» (Леся Бобровник), «В Слуцк я, точно, не поеду. Очень жаль» (Лана Орлова),

«Еще бы в Минск перебрались» (Татьяна Чадович).

На что администраторы группы ответили: «Пока открываем объект в Слуцке, в Солигорске ищем помещение». Что породило новый повод для размышлений, и Олег Могилевец, например, высказался так:

«В Солигорске магазину «Светофор» в ближайшее время помещение не дадут».

Стоит отметить, что среди комментирующих новость нашлись и те, кого она порадовала: