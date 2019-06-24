|
Дискаунтер «Светофор» откроется возле «Нон-Стопа» в начале августа
25.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Солигорский магазин «Светофор» будет работать до конца июня. А какова дальнейшая судьба торгового объекта, позиционирующего себя как магазин низких цен?
Стало известно, что новый магазин «Светофор» планируется открыть 5 августа по адресу: Минская обл., Слуцкий район, автодорога Р23, 100-й км, здание 3 (возле здания МРЭО ГАИ). Об этом сообщила администрация торгового объекта,
Что по этому повод думают солигорские посетители магазина? Большинство комментариев были такими (орфография и пунктуация сохранены. – Прим. авт.):
На что администраторы группы ответили: «Пока открываем объект в Слуцке, в Солигорске ищем помещение». Что породило новый повод для размышлений, и Олег Могилевец, например, высказался так:
Стоит отметить, что среди комментирующих новость нашлись и те, кого она порадовала:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно, что новый магазин «Светофор» планируется открыть 5 августа по адресу: Минская обл., Слуцкий район, автодорога Р23, 100-й км, здание 3 (возле здания МРЭО...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)