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Горки сыграют против Пинска
25.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В субботу, 29 июня, на городском стадионе состоится очередной матч чемпионата республики 2 лиги по футболу. Клуб “Горки” сыграет против пинской команды “ДЮСШ-3-Стэнлес”.
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В субботу, 29 июня, на городском стадионе состоится очередной матч чемпионата республики 2 лиги по футболу. Клуб “Горки” сыграет против пинской команды...
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