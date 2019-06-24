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Российские баскетболисты одержали победу в формате 3×3 на ЕИ-2019
25.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Мужская сборная России по баскетболу в формате «три на три» выиграла у команды Латвии со счетом 21:14 в финале Европейских игр в Минске, что позволило ей возглавить пьедестал, передает
На турнире Россию представили Станислав Шаров, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Алексей Жердев. Российские спортсмены выступили в группе В с командами Франции, Италии и Украины. В результате групповой стадии Россия расположилась на первой строчке. Четвертьфинала для россиян также ознаменовалась победой – они обыграли чехов со счетом 20:15. Из полуфинала с поляками они также вышли победителями (17:13).
В матче за третье место Беларусь оказалась сильнее Польши (21:15).
Напомним,
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Мужская сборная России по баскетболу в формате «три на три» выиграла у команды Латвии со счетом 21:14 в финале Европейских игр в Минске, что позволило ей возглавить...
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