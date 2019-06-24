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Ия Малкина назначена зампредом "Белгоспищепрома"
Источник материала: Интерфакс
Ия Малкина назначена заместителем председателя концерна "Белгоспищепром", сообщили в пресс-службе Совета министров.
Советующее решение содержится в постановлении правительства N415.
Малкина до мая текущего года занимала должность первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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Ия Малкина назначена заместителем председателя концерна "Белгоспищепром", сообщили в пресс-службе Совета министров. Советующее решение содержится в...
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