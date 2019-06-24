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Украина отзывает постпреда при Совете Европы для консультаций в связи с возвращением РФ в ПАСЕ

25.06.2019 17:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отзывает постоянного представителя страны при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ о возвращении российской делегации.

"Во всем остальном СЕ потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. (...) Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций", - написал Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

По словам главы МИД Украины, проблема заключается вовсе не в самом факте возвращения российской делегации в ПАСЕ (по его мнению, это скорее неприятная символика), а в том, что это "толчок к созданию новой нормальности в отношениях с РФ".

"За эту нормальность выступает добрая половина, а то и больше европейских стран и политиков. Должны говорить с ними прямо и откровенно - доля ответственности за упадок Совета Европы ложится на них. О последствиях для "Нормандского формата" и "Минской площадки" я уже неоднократно упоминал", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что реальные вызовы появятся тогда, когда страны и политики, поддержавшие возвращение России в ПАСЕ, "будут пытаться решать вопросы Донбасса и энергетической независимости, например, газового транзита" за счет Украины.

"И это рискуем почувствовать уже сразу после парламентских выборов", - сказал Климкин.

"А еще особенно обидно, что все это произошло из-за французского председательства в СЕ. Быть страной-основателем "Нормандского формата" и разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ каких-либо из выдвинутых условий - это, простите за мой французский полный mauvais ton. Просто тотальный когнитивный диссонанс, который еще аукнется всей Европе", - добавил Климкин.

Он также выразил благодарность украинской делегации в ПАСЕ за то, что они "выложились по полной".

"Я не собираюсь подталкивать наших парламентариев к принятию решений относительно формата их участия в ПАСЕ. И политически, и эмоционально в этой ситуации нам нечего искать. Поэтому приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ в жертву России и ее друзьям. Куда сложнее, собственно, с Советом Европы - это наш юридический и человеческий долг участвовать в его механизмах защиты прав человека. Хотя арсенал этих механизмов далеко не идеален, но важный", - пояснил Климкин.

 
 
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отзывает постоянного представителя страны при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением...
 
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