Источник материала: Myfin



Потребителей постоянно пытаются запутать. Что нужно знать о медалях на упаковке товаров?

Чтобы выбрать, стоит выяснить: за что и почему товар или услуга получает такую медаль.

Итак, давайте по порядку. Как правило, при определении лидера учитывается мнение потребителей. Сделать это можно с помощью онлайн-голосования или методом личного интервьюирования. Провести онлайн-голосование, конечно, проще и дешевле. Но, как правило, теряется важный аспект: репрезентативность. Т.е. нельзя учесть пол, возраст, населенный пункт респондента и т.д. Проще говоря, репрезентативность позволяет воспроизвести представление о целом по его части. Кроме того, хоть онлайн-сервисы и пытаются поставить всевозможные защиты и идентификации, на данный момент исключить факт накрутки голосов невозможно.