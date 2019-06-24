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Потребителей постоянно пытаются запутать. Что нужно знать о медалях на упаковке товаров?

25.06.2019 17:54 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Потребителей постоянно пытаются запутать. Что нужно знать о медалях на упаковке товаров?
Потребителей постоянно пытаются запутать. Что нужно знать о медалях на упаковке товаров?

Чтобы выбрать, стоит выяснить: за что и почему товар или услуга получает такую медаль.

Итак, давайте по порядку. Как правило, при определении лидера учитывается мнение потребителей. Сделать это можно с помощью онлайн-голосования или методом личного интервьюирования. Провести онлайн-голосование, конечно, проще и дешевле. Но, как правило, теряется важный аспект: репрезентативность. Т.е. нельзя учесть пол, возраст, населенный пункт респондента и т.д. Проще говоря, репрезентативность позволяет воспроизвести представление о целом по его части. Кроме того, хоть онлайн-сервисы и пытаются поставить всевозможные защиты и идентификации, на данный момент исключить факт накрутки голосов невозможно.

 
 
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На полках магазинов можно найти товар с золотой медалью на упаковке. А потом найти аналогичный и тоже с медалью. Как же сделать выбор, и кто из них действительно...
 
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